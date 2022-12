Naomi Ackie, en la piel de Whitney Houston

EFE

Reportajes

La actriz de “The End of the F***ing World” y “Star Wars: Episode IX —The Rise of Skywalker” interpreta a la artista estadounidense, fallecida hace diez años, en el biopic “I Wanna Dance With Somebody”, que se estrenará este diciembre.

Naomi Ackie ha sido la actriz elegida para meterse en la piel de Whitney Houston en “I Wanna Dance With Somebody”, una nueva película que repasa su vida y que llegará a los cines este diciembre. Ackie, que cumplió 30 años el pasado dos de noviembre, no es una recién llegada a las pantallas. Antes de encarnar a Houston, ha trabajado en títulos como “The End of the F***cking World”, “Star Wars: The Rise of Skywalker" y “Master of None”, entre otros.

La actriz se interesó por la interpretación desde pequeña y, según publicó Los Angeles Times, supo que querría intentar labrarse una carrera en la actuación en la adolescencia. Al principio puso sus ojos en el teatro y mientras estudiaba en el Royal Central School of Speech and Drama, en Londres, le atrajeron también la escritura y dirección teatral.

“Siempre había tenido idea de las películas en el fondo de mi mente”, dijo al medio en 2019. “Pero creo que cuando no estás en Estados Unidos, y cada película que ves tiene actores estadounidenses, simplemente piensas: Oh, eso es Hollywood, eso es algo completamente diferente”.

Ackie nació y creció en el barrio londinense de Walthamstow, junto a sus padres y su hermano y hermana. Su madre, fallecida hace unos años, trabajaba para el Servicio Nacional de Salud y su padre, ya retirado, en el sistema de transportes de Londres. “Sector público, clase trabajadora”, dijo Ackie a ES Magazine del Evening Standard, a finales de 2019.

Se graduó en 2012 y tras trabajar en el teatro, en 2015 apareció en un capítulo de la serie “Doctor Who”. Un año después, obtuvo el papel de Anna en el drama “Lady Mcbeth”, a la vez que formó parte del reparto de dos proyectos televisivos: la miniserie “The Five” y el largo “Damiola, Our Loved Boy”. Luego llegaron más títulos en ambos medios como las películas “Yardie” y “The Corrupted” y series como “The Bisexual” y “Cleaning Up”.

En 2019, firmó dos trabajos que reforzaron su carrera: la serie “The End of the F***ing World”, en cuya segunda temporada fue un personaje principal, y la película “Star Wars: The Rise of Skywalker”, en la que interpretaba a Jannah, una exsoldado desertora de la Primera Orden. “No pensé que fuera a conseguirlo [el papel]”, dijo la actriz a Vanity Fair en 2019. “Echo la vista atrás ahora y quizás estaba un poco delirante o simplemente asustada”.

Este fue un papel importante en su carrera. “Sentí como un cambio real en mi vida, casi de inmediato, y supe que iba a marcar la siguiente parte de mi viaje”, comentó a Vogue hace tres años sobre el momento en el que supo que había sido seleccionada. “La parte más gratificante de toda la experiencia probablemente ha sido saber cuán fuerte puedo ser y cómo manejo la presión”, relató al medio acerca de lo que una película de acción requería. “Hay mucho por lo que estar agradecida. Los amigos que hice, las cosas que aprendí en el set y la gente con la que trabajé”.

DEJAR DE LADO SU EGO.

Su trabajo en “Star Wars” también le dejó otras lecciones: “Este último año ha sido una llamada de aviso”, contó a Interview Magazine en 2021. “Cuando sucedió lo de ‘Star Wars’, fue la primera vez que tuve ese tipo de atención. Me pilló por sorpresa y tuve que esforzarme mucho para dejar de lado mi ego y no creer en el bombo publicitario. Pero también estoy contenta de que haya pasado ahora y no hace cinco años. Me siento preparada”.

Tras participar en la saga galáctica trabajó en la película “The Score” y las series “Small Axe” y la tercera temporada de “Master of None”, en la que tenía un papel principal. El siguiente trabajo que cayó en sus manos fue “I Wanna Dance With Somebody”, en el que se enfrenta al reto de interpretar a Whitney Houston. “Es tan fácil sentirse intimidado por algo como esto, y no me malinterpreten, lo estoy totalmente”, dijo a W Magazine el año pasado. “Pero también estoy tratando de aceptarlo y decir: ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo contar su historia desde un lugar de verdad?”

La película, que lleva por título el de una de sus canciones, busca retratar las diferentes facetas de la artista, desde la niña que cantaba en un coro hasta la estrella en la que se convirtió. Houston falleció en febrero de 2012 en Los Ángeles, a los 48 años, por ahogamiento accidental en el que también tuvieron que ver una enfermedad cardíaca y el uso de sustancias estupefacientes.