Canciones de Bad Bunny y Karol G en el Top 10 de YouTube

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Dos canciones del trapero puertorriqueño Bad Bunny y dos de la cantante colombiana Karol G se encuentran en la lista de los diez temas musicales más escuchados en Estados Unidos a través de la plataforma de YouTube. La noticia la dio a conocer la plataforma, en el día de hoy.

"Titi me preguntó” y “Me porto bonito” del trapero, ocupan las posiciones 4 y 6, respectivamente, mientras que la reguetonera se colocó con “Mamiii” junto a Becky en el séptimo lugar de la lista y con “Provenza” en el noveno.

“El Conejo Malo” también destaca en la lista de The Top Artists of 2022 y con su disco “Un verano sin ti” en The Top Billboard 200 Albums of 2022 de la revista Billboard, siendo el único latino ambas listas, además encabezándolas.

En los charts de Billboard el cantante urbano compite con artistas como Taylor Swift, Harry Styles, Drake, Morgan Wallen,

Por otro lado, Bad Bunny anunció este 30 de noviembre que volvió a coronarse como el rey de Spotify tras alcanzar el récord más rápido de la historia al lograr 9 millones de reproducciones en esa Doja Cat, Ed Sheeran, Adele, The Weeknd, Lil Baby y Olivia Rodrigo.

Actualmente “El Conejo Malo” se corona como el artista número uno con su disco "Un verano sin ti", lanzado el 6 de mayo de 2022. Anteriormente había logrado esa posición con sus discos de los últimos tres años, “YHLQMDLG”, “El Último Tour del Mundo” y “Las que no iban a salir”.

En ese mismo orden, la lista la completan Taylor Swift, Drake, The Weeknd, BTS, Ed Sheeran, Harry Styles, Justin Bieber, Kanye West y Eminem.