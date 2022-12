Zoe Saldaña revela por qué su esposo adoptó su apellido

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Como parte de la gira de medios de la película “Avatar 2 (The Way of Water)”, la actriz de origen dominicano Zoe Saldaña estuvo invitada al programa de Univisión, Primer Impacto, donde reveló los motivos por los qué su esposo, el pintor Marco Perego Saldaña, lleva su apellido.

Saldaña explicó que, en 2015, luego de dos años de haber contraído nupcias durante el verano de 2013 su pareja tomó esa decisión por sí mismo, acción que la hizo sentir “muy orgullosa de él porque mi apellido es algo que me identifica mucho como persona”.

La protagonista de producciones como “Colombiana”, “Avatar” y “From Scratch” contó que para Perego Saldaña, quien nació en Italia, era importante romper con la tradición, ya que para ella casarse “es el momento más feliz de tu vida” y al mismo tiempo “la muerte de una identidad”.

“No hice nada, es decisión que él tomó”, dijo. “Eso no debe de ser, debe siempre de ser una decisión, pero no un requerimiento”, agregó.

La superheroína de Marvel se casó en una ceremonia secreta en Inglaterra a la que solo asistieron algunos amigos y familiares, según detallo Saldaña a Jimmy Kimmel.

Sobre la negativa de hacer pública su boda, Saldaña dijo: “me encanta lo que hago, pero me gusta más mi vida personal. Con los años me di cuenta de que la única manera de mantener la cordura es proteger lo que más quieres, que es tu vida y todos los que forman parte de ella”, comentó a la revista Ocean Drive.