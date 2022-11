Matthew McConaughey es Persona del Año por su labor en favor a la ley sobre armas tras masacre en Texas

La revista People publicó este miércoles sus cuatro Personas del Año, Matthew McConaughey, Quinta Brunson, Jennifer Hudson y Mila Kunis, por llevar su solidaridad a las buenas acciones en favor de diferentes causas.

En el caso de McConaughey, la ayuda que brindó a los familiares de las víctimas de la masacre en la Escuela Primaria Robb de Uvalde, lugar donde nació el actor lo hicieron merecedor del reconocimiento.

El magacín cuenta que el ganador del Óscar recogió las historias de las familias para llevarlas hasta el congreso en Washington, capital estadounidense, y un mes más tarde el Senado y la Camara de Representantes de Estados Unidos aprobaron la legislación federal sobre armas más importante en 30 años.

“Nos reunimos con un congresista (Rep. Tony Gonzales) quien representa a Uvalde. Fuimos al Fairplex donde la ciudad estaba de luto y reunión. Conocimos a familias que acababan de enterarse, y esto fue más de un día después, que se confirmó que uno de sus hijos había muerto. Se tuvieron que hacer pruebas de ADN porque algunos de los cuerpos estaban muy mutilados”, dijo McConaughey a People.

Asimismo, la actriz ucraniana Mila Kunis, conocida por su actuación en la película “Amigos con beneficios”, también obtuvo un lugar como Persona del Año por el dinero que ha recaudado junto a su pareja, Ashton Kutcher.

En marzo, los actores anunciaron que había reunido 30 millones de dólares para los refugiados ucranianos.

“Ayudar, ni siquiera pedir, solo hacer, debería ser nuestra norma estándar”, expresó Kunis.

De igual manera, People reconoció con el título a la humorista, productora y escritora Quinta Brunson por la creación de su programa de comedia “Abbott Elementary”.

“Mi principal prioridad era simplemente hacer Abbott . Todas las cosas que han estado sucediendo son porque tengo que hacer eso y hacerlo de la manera que quería”, dijo.

