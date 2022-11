JLo revela el mensaje que lleva grabado su anillo de compromiso: “no iré a ningún lado”

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Durante una entrevista para Apple Music con Zane Lowe, la artista estadounidense de origen puertorriqueño Jennifer López reveló que el anillo con el que el actor Ben Affleck le pidió ser su esposa por segunda ocasión, siendo la primera en noviembre de 2002 previo a terminar su relación dos años más tarde y cada uno continuar con su vida, tiene grabado un mensaje muy especial.

“No iré a ningún lado”, es la frase que acompaña la costosa joya de diamante verde de 8,5 quilates con aro de plata .

“La Diva del Bronx” explicó que al comenzar esta nueva etapa de romance, su ahora esposo firmaba con esas palabras las cartas que le enviaba a ella. La frase representa que no importa los años que hayan estado separados, ahora están juntos.

“Así es como firmaba sus correos electrónicos cuando comenzamos a hablar de nuevo”, dijo JLo. "Como, 'No te preocupes, no voy a ir a ningún lado'", añadió.

La cantante de “Jenny from the Block” también confesó que “pensaba que iba a morir” hace 20 años tras su separación del protagonista de Batman, pero que se encontraba agradecida de poder haber tenido sus hijos y construir la vida que tiene en este momento.

El 25 de noviembre, López anunció que en 2023 lanzaría su disco “This Is Me… Now”, una continuación de su álbum “This Is Me… Then” de 2002.

JLo dio a conocer la información con un video donde muestra su apariencia de 2002 y como luce este año, próximo a estrenar su novena producción discográfica.

Lista de canciones de "This Is Me... Now":

1. This Is Me … Now

2. To Be Yours

3. Mad in Love

4. Can’t Get Enough

5. Rebound

6. not. going. anywhere.

7. Dear Ben pt. ll

8. Hummingbird

9. Hearts and Flowers

10. Broken Like Me

11. This Time Around

12. Midnight Trip to Vegas

13. Greatest Love Story Never Told