Francisca llora al conocer a Zoe Saldaña

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

La comunicadora Francisca tuvo la oportunidad de conocer a Zoe Saldaña este martes cuando la actriz asistió como invitada al programa matutino de Univisión, “Despierta América”, como parte de su gira de medios para la película Avatar: The Way of Water.

La presentadora de televisión compartió el video del momento en su cuenta de Instagram, donde se mostró emocionada hasta las lágrimas tras entrar al camerino en el que se encontraba Saldaña y abrazar a estrella de cine, quien le confesó a Francisca: “Estoy tan orgullosa de ti. Me gusta verte, me encanta todo lo que haces, me encanta”, además de preguntarle por su hijo Genaro y por su esposo, el empresario Francisco Zampogna. “¿Tú acabas de tener un bebé?, ¿qué edad tiene tu bebé?, ¿y tú esposo es italiano?”, agregó.

A esto, la intérprete de “Mela La Melaza” respondió: “Uno se puede reflejar tanto en ti y tú no sabes. Nosotras estábamos desde ayer testeándonos “viene Zoe, viene Zoe“. Queremos conocerte, amamos tu historia, donde has llegado. ¿Cómo se manifiestan todas esas cosas?, ¿cómo uno logra las cosas que tú has logrado”.

Finalmente, Saldaña reconoció que Francisca lo hecho muy bien, y que de igual manera su clave del éxito es nunca olvidar “las matriarcas que me trajeron hasta aquí hoy. Punto. Y donde quiera que yo vaya, como disfrutando cualquier reto, es así porque yo también vengo de una familia muy sencilla, pero muy rica en educación, cultura y clase”.

A Saldaña la hemos visto amando la cultura de diferentes países de Latinoamérica cuando bailó reguetón, cuando confesó que le encanta el mate y cuando disfruta de un concierto de Juan Luis Guerra con la bandera tricolor en mano. A esto, Vogue México le quiso buscar un nombre, “latinidad”, pero la protagonista de “Guardianes de la Galaxia”, “Avengers: Infinity War” y “Avengers: Endgame” admitió que no sabe cómo expresarlo.

"Es difícil de explicar pero es fácil sentirlo. Soy caribeña. Soy latina desde que me levanto y hasta que me acuesto. En la manera en la que sueño. Para mí es un modo de vida. El corazón siempre me quiere explotar cuando escucho una canción en español. Cuando como un platillo típico latino. Cuando estoy alrededor de personas latinas y en la manera en que nos comunicamos”, dijo a Vogue.