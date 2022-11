Apple Music revela la mejor música en 2022 y las listas de oyentes

AP

Nueva York, Estados Unidos

“Stay”, el gran éxito de The Kid Laroi y Justin Bieber, encabezó la lista mundial de canciones de Apple Music en 2022 cuando el gigante de la transmisión de música lanzó sus listas de fin de año y proporcionó a los oyentes datos sobre su propia mayoría.

“Stay”, que se mantuvo en la cima del Billboard Hot 100 durante siete semanas este verano, fue el número 1 en la lista de las 100 mejores canciones globales de Apple Music, permaneciendo en la cima durante 51 días seguidos. "Cold Heart (PNAU Remix)" de Elton John y Dua Lipa fue el número 1 en la lista de Shazam del streamer y "We Don't Talk About Bruno" de la película musical "Encanto" fue la canción con la letra más leída en 2022 en la plataforma.

Junto a “Stay” en lo más alto de la lista mundial de canciones estaban “As It Was” de Harry Styles, “Wait For U” de Future con Drake y Tems, “Super Gremlin” de Kodak Black, “Easy on Me” de Adele , y “Heat Wave” de Glass Animals. El hip-hop continuó liderando los diferentes géneros en el top 100 global con 32 canciones, seguido por el pop con 23 canciones y el R&B/soul en tercer lugar con 11 canciones.

Los datos muestran la creciente presencia de melodías en idiomas diferentes al inglés, con canciones africanas en ascenso en la lista de Shazam, así como en el diario global 100, mientras que las canciones en japonés lograron grandes avances en la lista de letras más leídas.

“Es realmente el surgimiento de lo que alguna vez fueron géneros de nicho que se están introduciendo en la corriente principal, lo cual es un nuevo desarrollo emocionante en la plataforma”, dijo Rachel Newman, directora editorial global.

Veintiuna canciones que no están en inglés estaban en el Top 100 global, más del doble de la cantidad de canciones del año pasado. Cincuenta y cinco canciones latinas alcanzaron el Global Daily Top 100 en 2022, un 22% más que en 2021. En 2022, seis de las 50 canciones de J-pop que alcanzaron la lista se ubicaron entre las 10 principales; el año pasado ninguno estuvo entre los 10 primeros.