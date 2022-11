Dylan justifica usar réplicas de su firma porque le dijeron que era normal

EFE

Nueva York, Estados Unidos

El cantante estadounidense Bob Dylan ha expresado su más "profundo arrepentimiento" por haber usado réplicas de su firma en lugar de su rúbrica original en la edición especial de su nuevo libro "The Philosophy of Modern Song", por la que sus fans pagaron 600 dólares, y aseguró que lo había hecho porque le dijeron que era "algo que se hace todo el tiempo" en el mundo del arte y la literatura.

En un mensaje en su perfil de Facebook, Bob Dylan trata de justificar su decisión asegurando que desde 2019 padece vértigo, por lo que necesita trabajar con cinco personas en las sesiones dedicadas a firmar ejemplares de su puño y letra, una manera de trabajar que interrumpió durante la pandemia.

"Con los plazos contractuales acercándose, me sugirieron la idea de usar una firma automática, junto con la seguridad de que este tipo de cosas se hacen 'todo el tiempo' en el mundo del arte y la literatura", escribió Dylan antes de agregar que "usar una máquina fue un error de juicio", y que ya se ha puesto a trabajar con la editorial para rectificar lo ocurrido.

Las disculpas de Dylan se producen una semana después de que la editorial Simon & Schuster admitiera que la firma de los 900 libros de la edición especial no había sido estampada por la mano del artista.

"Queremos pedir disculpas a aquellos que compraron la edición limitada The Philosophy of Modern Song. Resulta que los libros de la edición limitada contienen la firma original de Bob, pero en forma de réplica. Estamos abordando esto de inmediato dando a cada comprador un reembolso inmediato", señaló la editorial en un mensaje en las redes sociales.

La polémica arrancó a mediados de mes, cuando se empezaron a entregar las copias de la edición limitada de la obra, que en teoría venía firmada "a mano" por el legendario cantautor de 81 años, tal y como atestiguaba una carta de Simon & Schuster que acompañaba al libro.

Muchos compradores, sin embargo, acudieron rápidamente a foros de internet para comparar unas firmas que veían demasiado uniformes como para ser reales y algunos no tardaron en denunciar lo que veían como una estafa.

Aunque inicialmente Simon & Schuster mantuvo que los libros sí que estaban firmados a mano, finalmente ha cambiado su versión y ha optado por devolver el dinero.

El libro es el primero con textos inéditos que el cantante y compositor estadounidense publica desde 2004 y contiene sus reflexiones sobre 66 canciones, desde "London Calling" de The Clash, hasta "Don´t Let Me Be Misunderstood" interpretada por artistas como Nina Simone.