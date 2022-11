Yailin la más viral con “dolor en el alma” tras viaje a México

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

La exponente urbana Yailin la más viral confesó a través de un video colgado en su cuenta de Instagram que se encuentra sintiendo un profundo dolor por su despedida de México, donde estuvo por unos días.

La intérprete de “Chivirika” acompañó a su esposo, el trapero puertorriqueño Anuel AA, para la presentación que este tendría el 27 de noviembre en el Coca-Cola Flow Fest 2022 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México.

La cantante dominicana también compartió con sus seis millones de seguidores su estadía en el país azteca, que incluyó desde probar su famosa gastronomía hasta conocer las calles de la capital mexicana, por lo que admitió que no se quería ir, aunque prometió que regresará.

“De verdad que tuvo una experiencia bien bonita allá en México, las flores, las calles me encantaron, parecían de mentiras, no me lo creía que eran de verdad, las personas como te tratan, buen humildes, bien sencillas”, expresó.

“La comida, a mí me encanta comer y esta comida estuvo riquísima, bien rica, bien rica, que yo tengo un dolor en mi alma que yo no me quería ir. No me quería ir, quería seguir probando, seguir viendo, pero ya vuelvo”, agregó.

Hace una semana, la pareja dio a conocer durante una fiesta que esperan una niña luego de hacer su relación pública en diciembre de 2021.

“Voy a ser papaaaaaaaaaaaaa. Hoy vamos a saber si es niño o niña. Que Dios bendiga a todas las familias del mundo entero. Te amo @yailinlamasviralreal”, escribió Anuel.

Mientras que Yailin se mostró emocionada y agradecida con Dios por “darme lo que siempre te pedí”, por lo que se define como “la mujer más feliz del mundo”, ya que también explicó que su deseo era formar una familia con el “hombre que yo amara de verdad”.

“Estamos esperando tu llegada mi gordita”, dijo Yailin en una publicación.