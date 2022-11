Talento de Imaginativa arremete contra Amelia Alcántara durante evento en vivo

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Previo al cierre del programa especial de “Sin Filtro Radio Show” en el marco de la celebración de Imaginativa, una de las jóvenes talentos de esa plataforma, María Medina, arremetió contra la presentadora Amelia Alcántara, quien quedó pasmada ante las palabras de Medina, quien aseguró que Alcántara carece de dicción y que “representa los antivalores” con su discurso, que entiende “no es el mejor” para la mujer.

Aunque Medina reconoció que la también modelo “tiene una historia que contar” y que la respeta, afirmó que esta “no representa lo que es un buen comunicador”, por lo que cuestionó a la comunicadora Yelida Mejía, también parte del elenco del espacio radial, sobre “¿Cómo tú manejas, en esa plataforma de Sin Filtro Radio Show, estar acompañada de una mujer como Amelia Alcántara?”.

Ante esto, Mejía caminó hasta el frente del escenario para defender a su compañera, acusando al público de ser el responsable de haberla aceptado y reconocerla como figura.

“Hay un público y cuando una figura está en la palestra es porque le público la consume, con eso no puede nadie. Amelia inició el proyecto de Sin Filtro, mucha gente pensó que quizás, porque no tenía ciertas condiciones, no iba a poder, pero el público la aceptó y cuando el público decide no se puede hacer nada”, expresó.

Mientras que Alcántara solo se limitó con sugerirle a Medina, tomarse una cerveza, ya que la notaba “sofocada”.