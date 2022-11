Ocurre tiroteo al finalizar concierto de Danny Ocean en México

El reguetonero venezolano Danny Ocean lamentó este sábado el enfrentamiento a tiros que ocurrió fuera de la Plaza de Toros Monumental de Morelia, Michoacán, en México, luego de su concierto en ese lugar anoche y, en el que según medios locales, una persona perdió la vida y otras ocho resultaron heridas.

“Quisiera informarles que ayer, 20 minutos después de que terminara el concierto que dimos, se dio un enfrentamiento afuera del inmueble entre personas externas al show. Es lamentable que la gente que fue para disfrutar, dejarse llevar y olvidarse un poco de la realidad de las cosas se hayan tenido que encontrarse con esta situación afuera”, escribió Ocean en su cuenta de Twitter.

“Me duele mucho que las personas que tienen problemas no pueden resolver sus diferencias sin involucrar a otros. ¿Cuánto más nos tomará para aprender a pensar en los demás y no solo en nosotros?”, agregó.

El intérprete de “Me rehúso” aseguro que lo sucedido no cambiara su amor por el país azteca y pidió a sus fanáticos “Por favor cuídense mucho”.

Aunque las causas de la balacera no han sido esclarecidas, “testigos afirmaron que la agresión fue cometida por delincuentes que viajaban a bordo de un vehículo con vidrios polorizados y una motocicleta, quienes dispararon contra los ocupantes de una camioneta que salía del estacionamiento”, de acuerdo con 88.9 Noticias.

No entiendo porque suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No se ni que decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincon de Méx