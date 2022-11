Hallan muerta a la dos veces ganadora del Óscar, Irene Cara

A los 63 años, la artista estadounidense de origen puertorriqueño Irene Cara fue hallada muerta en su casa de Florida, según informó este sábado su publicista Judith A. Moose en la cuenta oficial de Twitter de la dos veces ganadora del Óscar a la Mejor Canción Original por “What a Feeling” de la película “Flashdance” y por “Fame”, la primera también ganando un Premio Grammy a la Mejor interpretación vocal femenina pop.

Moose describió el momento como lo peor de su trabajo, además aseguró que Irene amaba a sus fanáticos, por lo que se estará leer todos los mensajes dedicados a Irene.

“Esta es la peor parte absoluta de ser un publicista. No puedo creer que haya tenido que escribir esto, y mucho menos publicar la noticia. Por favor, comparta sus pensamientos y recuerdos de Irene. Estaré leyendo todos y cada uno de ellos y sé que ella estará sonriendo desde el Cielo. Ella adoraba a sus fans. –JM”, cita Moose en el tuit.

Moose también explicó que la familia de la actriz, compositora, cantante y bailarina nacida en El Bronx, Nueva York, estaría viviendo su duelo en privado.

En 1986, Irene contrajo matrimonio con Conrad Palmisano, un actor de doble de escenas de riesgo de Hollywood, pero se divorciaron 1991.

