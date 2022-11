Suenan campanas de boda para Zendaya y Tom Holland

Luego de enamorarse en el rodaje de la última película de Spider-Man, los actores Zendaya y Tom Holland planean casarse, según informó la revista Us Weekly.

Una fuente le habría revelado al magacín que la pareja “está absolutamente planeando un futuro real juntos“.

Los rumores de boda comienzan a tener sentido a partir diciembre de 2021 cuando Holland confesó en People que desea tomarse un descanso para centrarse en un futuro como padre.

“He pasado los últimos seis años muy concentrado en mi trabajo. Quiero tomarme un descanso y centrarme en formar una familia y descubrir qué quiero hacer fuera de este mundo”, expresó.

En 2017, desde la primera cinta del famoso superhéroe publicado por Marvel Comics en la que Holland interpreta al protagonista, comenzaron los rumores de una posible relación entre la estrella británica y la también cantante estadounidense, pero no fue hasta agosto del 2021 que decidieron hacer su noviazgo público, a través de fotografías tomadas en una boda a la que Zendaya decidió llevar a Holland como su novio.

“Una de las desventajas de nuestra fama es que la privacidad ya no está realmente bajo nuestro control, y un momento que crees que es entre dos personas que se aman mucho ahora es un momento que se comparte con todo el mundo… Ordenamos de sentirnos despojados de nuestra privacidad”, dijo Holland a GQ.

