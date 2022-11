Artistas dominicanos "le cogen el gusto" a los documentales

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Como parte de la industria de los audiovisuales, tan de moda en estos tiempos, los cantantes dominicanos no han querido limitar su musa solo a la música, sino que también han decidido llevar sus vidas, sus vivencias y sus pasiones a los documentales.

Romeo Santos, Juan Luis Guerra, Natti Natasha, Jimmy Bauer, Chichí Peralta, Covi Quintana, Nathalie Peña Comas, entre otros, han llevado a documentales temas que le apasionan, o sus propias vidas.

El más reciente en adoptar un proyecto de esta línea es el cantautor Daniel Santacruz, quien lanzó el miércoles su documental, “Larimar, la piedra azul”, que tiene “el objetivo de dar a conocer aún más la importancia, valor e historia de esta piedra única en el mundo, una gema que solo se encuentra en República Dominicana, específicamente en Barahona”, de acuerdo a un comunicado enviado por su equipo de trabajo.

Tras haber lanzado en el 2020 su séptimo disco llamado “Larimar”, el cantautor ganador de un Latin Grammy, quien siempre ha sido un enamorado de la piedra azul, se lanza a desarrollar este proyecto.

En el documental, Daniel visita la Sierra de Bahoruco, entra a la mina, conversa con los mineros, se reúne con artesanos, entrevista a diseñadores, profesionales del oficio y conocedores de la historia y la producción de nuestra hermosa piedra, creando así un documental de 27 minutos, producido por el propio Santacruz y dirigido por Luis Gómez.

“Este es un proyecto muy especial para mí. Siempre he sentido una atracción muy fuerte hacia el Larimar. Todo fue conectando, primero escribí una canción inspirada en la piedra, luego le puse su nombre a un álbum y al ver que mucha gente me preguntaba y quería saber más sobre la piedra, decidí hacer este documental”, manifestó el artista.

El documental “Larimar, la piedra azul”, estrenado durante un encuentro en las instalaciones de Caribbean Cinemas de Downtown Center, auspiciado por Altice, está disponible en el canal oficial de YouTube del artista, @DanielSantacruzMusic.

Antes que Daniel Santacruz presentara su documental “Larimar”, la lista de artistas dominicanos que han presentado documentales también incluye al bachatero Romeo Santos con su “Romeo Santos: The King of Bachata”, donde sus fanáticos pudieron disfrutar del concierto que realizó en 2019, en Nueva York, junto a los demás ex integrantes de la agrupación Aventura y del testimonio de personalidades que hablaron de la importancia de Santos en ese ritmo popular dominicano, además realizado por su casa disquera y nominado al Latin Grammy 2022 a Mejor Video Musical Versión Larga.

“La historia de la bachata es parte de mi historia como artista. Es el género que me permitió convertirme en el primer artista en lograr un lleno total en el estadio Metlife, algo que aún no se ha repetido”, indicó Santos.

En octubre de 2021, la artista urbana Natti Natasha emocionó a todo su público a nivel internacional cuando anunció que revelaría información importante sobre su vida luego de hacer pública su relación sentimental con su manager, el productor Raphy Pina, y que se encontraba en la dulce espera de su primogénita, Vida Isabelle.

De “Everybody Loves Natti”, se desprendieron varias noticias que acapararon la atención, entre ellas, la propuesta de matrimonio que recibió “La Dura de las duras” de parte del empresario puertorriqueño. De igual manera, la casa que este le regaló a sus dos tías y el emotivo momento en la que sus hijos mayores se enteraron de que tendrían otra hermana.

Uno de los primeros en incursionar en estos tipos de trabajos de video y sonido fue el músico Chichí Peralta, quien en 2011 plasmó en “Inside Japan”, su experiencia en Japón junto a un mensaje de unidad entre los continentes a través de la música, “sin importar la lejanía entre las latitudes”.

En un plano más sobrio, el cantante Jimmy Bauer decidió contar en su canal de YouTube con “El Documental”, la pesadilla que vivió cuando en el 2010 casi pierde la vida intentando viajar a Estados Unidos con 88 cápsulas de heroína alojadas en su estómago y por lo que estuvo privado de libertad durante cuatro años.



Covi Quintana

En septiembr de 2019, la popera dominicana Covi Quintana se motivó por el amor por sus seguidores y por su álbum “Sin Pausa” para recoger todo el proceso de grabación de ese disco y publicarlo en un documental con el mismo nombre. Era la primera vez que se realiza un trabajo de este tipo en el país, que recoge un año y tres meses, tiempo que le tomó realizar la producción musical.

“Lo que hace que este documental sea especial es que se basa en la frase ‘las cosas que hacemos y las cosas que nos hacen’, pues no sólo se enfoca en Covi, sino también en los músicos y productores involucrados en que este disco sea hoy una realidad”, explicó Quintana, durante el estreno de la película, realizado en salas de proyección del Palacio de Blue Mall.

Juan Luis Guerra

El galardonado artista dominicano Juan Luis Guerra presentó el 3 de junio de 2021 su concierto desde República Dominicana, “Entre Mar y Palmeras” en HBO Latinoamérica. El ganador de premios Grammy interpretó una embriagadora mezcla de éxitos nuevos y clásicos, que incluyeron “La Bilirrubina”, “Burbujas de Amor” y un nuevo arreglo para el himno que lanza su carrera, “Ojalá que llueva café”.

El dembow tiene su documental desde el 8 de septiembre de 2022 a través de Amazon y de la mano del director Rodrigo Rodríguez y como productor ejecutivo Jessy Terrero. En él participan exponentes como Kiko El Crazy, Yailin La Más Viral, Chimbala, Bulin 47, Ceky Viciny, La Peversa, Bulova, El Crow, La Materialista, Pablo Piddy, Lírico en la casa, entre otros.

Fuera de la música está el del showman Carlos Sánchez estrenó a finales de octubre pasado película documental “El humor en los tiempos de COVID”, dirigida por Ernesto Alemany.

El corte representa una iniciativa muy diferente a todo lo que el también actor había hecho hasta entonces. En este narra su experiencia al tratar de hacer humor durante la pandemia y las peripecias que pasaron para poder volver a los escenarios.

Además de la dirección de Alemany, quien ha estado a la cabeza de películas muy favorecidas por la crítica, como La Gunguna, Lucky 7 y La Musiquita Por Dentro, contó con la producción ejecutiva de Leticia Tonos, quien también tiene bajo su manga importantes trabajos cinematográficos dominicanos, tales como Mis 500 Locos, Cristo Rey y La Hija Natural, entre otros.