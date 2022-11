Los 10 matrimonios de figuras dominicanas y extranjeras salvados por la terapia

Cayena González

Santo Domingo, RD

Muchas personas entienden innecesario la terapia profesional para manejar sus relaciones de parejas, pero algunos matrimonios del mundo del espectáculo nos han demostrado que recibir acompañamiento psicológico puede ayudar a superar los conflictos en una relación.

Giancarlo Beras y Pamela Sued son el más reciente ejemplo de que se puede encontrar una segunda oportunidad en el amor cuando hay una madurez para poner sus problemas ante la mesa y una especie de juez a favor de los dos dicta la mejor sentencia para que sigan como lo juraron, unidos para siempre.

En el país también se conoce el caso de Freddyn Beras y su esposa, Carmen. Entre las celebridades dela música y el cine los casos son abundantes, entre ellos los de Barack y Michelle Obama, Beyonce y Jay Z, Will Smith y Jada Pinkett, Katty Perry y Orlando Bloom.

Hace diez días, Giancarlo Beras y Pamela Sued hablaron de manera abierta sobre la decisión de asistir a terapia de pareja y salvar su relación.

Sued confesó que como cualquier pareja y tras 13 años de matrimonio, decidió junto a su esposo “ver en qué punto estábamos y donde estábamos fallando”, pero que lo hicieron de “la manera más elegante” por sus familiares y su hijo Alonso.

“Al fin de cuentas, gracias a Dios, este proceso se vivió para hoy en día disfrutar, no de un final porque la historia sigue, sino de un capítulo nuevo, necesitábamos ese tiempo”, continuó.

“Tenemos varios terapeutas”, agregó seguido de destacar la importancia de estos en su vida.

Freddyn Beras, por igual, atravesó por una situación similar con su esposa Carmen Rodríguez, en la que tuvieron que recurrir a terapia.

Mientras, los artistas Evaluna Montaner y Camilo han declarado en varias ocasiones que acuden a terapia, individualmente y en pareja, para tratar los “malentendidos” que se dan en la convivencia. Destacando que para ellos es muy importante el acompañamiento psicológico.

En el caso de la cantante Beyonce y el rapero Jay Z, tras su ruptura en 2014 decidieron perdonarse y restaurar su relación. En el programa de David Letterman, el rapero estadounidense dijo que hicieron “el trabajo duro de ir a la terapia”.

Esta situación se evidencia en los álbumes de los artistas, “Lemonade”, “4:44” y “Everyting is Love”, donde hablan sobre la ruptura, el perdón y la reconciliación, respectivamente.

Otro ejemplo de lo beneficioso que puede ser el acompañamiento psicológico en una relación, se evidencia en el caso de Will Smith y Jada Pinkett, quienes se vieron envueltos en una polémica en 2016, luego de que saliera a la luz el romance entre Jada y el rapero August Alsina. Según contó Smith al periódico ‘The Sun’, atravesaron momentos muy oscuros, e inclusive recibieron atención psicológica, lo que los ayudó mucho.

Asimismo, Katty Perry y Orlando Bloom, terminaron su relación en 2017 y volvieron un año después, dispuestos a sacar su relación adelante.

Según contó la artista en un podcast de Chelsea Handler ‘Life Will Be The Death Of Me´, durante la pandemia hubo inconvenientes que se resolvieron gracias a la terapia.

Barack Obama

Del mismo modo, el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama y su esposa Michelle, confirmaron que en ocasiones acudieron con profesionales de la conducta para aprender a ser felices por su cuenta y mantener la felicidad en el hogar.

Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina, Patrick Dempsey y Jullian Fink, Pink y Carey Hart también recurrieron a psicólogos para sacar adelante su relación matrimonial.