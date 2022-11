Pablo Milanés "se volvía loco" por un chivo con yuca o moro dominicano

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Pablo Milanés, creador de la Nueva Trova cubana, dejó una legión de amigos en República Dominicana, entre ellos el ex ministro de Cultura José Antonio Rodríguez, el periodista Raúl Pérez Peña (El Bacho); Tommy García, director de la Casa de la Música, los cantautores Claudio Cohén y Pavel Núñez, entre otros, allegados y conocidos, con quienes compartía durante sus visitas a Santo Domingo.

De sus gustos culinarios, cuando visitaba República Dominicana prefería el chivo con yuca o con moro.

“A Pablo le encantaba el chivo y no se iba del país sin probar el ese plato criollo de la cultura dominicana”, contó el veterano empresario artístico dominicano César Suárez Pizano.

Desde que Milanés protagonizó su primera actuación en el país, en el magno evento “Siete días con el pueblo”, en el Estadio Olímpico (1974), encontró en el público dominicano un aliado que le acompañó en los escenarios, que cantó sus canciones y disfrutó sus conciertos. Y también entendió y aprobó su postura política, primero a favor del régimen castrista y en los últimos años abierto a una Cuba libre y con más oportunidades.

Milanés no pudo finalmente dar el último adiós a su público dominicano, como lo programó en el último trimestre del presente año 2022.

Suárez Pizano, con quien el cantautor cubano vino al país en unas nueve oportunidades, habló sobre el tema. Ellos tenían pactado un “acuerdo de palabra” para la que sería su última actuación en el Teatro Nacional Eduardo Brito, primero anunciada para el 21 de septiembre, luego pospuesta para el 5 de diciembre y finalmente cancelada por los problemas de salud que terminaron por cegarle la vida, la madrugada del martes 22 de noviembre, en Madrid. Tenía 79 años de edad.

“Pablo fue un gran ser humano con convicciones políticas que con el tiempo tomaron otro rumbo. De sus obligaciones como artista fue muy respetuoso, no era una persona que le gustaba salir a tomar o divertirse. Cuando venía al país siempre se mantenía en su habitación supervisando que todo estuviera en perfecto orden para su actuación”, recuerda Suárez al conversar con LISTÍN DIARIO.

Para el empresario, una de sus grandes actuaciones fue en el 2007, cuando tuvo lugar en el Teatro Nacional el concierto “De Poeta a Poeta”, en donde Pablo Milanés y Alberto Cortés compartieron el escenario.

“No era la primera vez que Alberto Cortez y Pablo Milanés compartían un escenario, pero De Poeta a Poeta permitió al público dominicano vivir la experiencia de presenciar a dos pesos pesados de la canción latinoamericana. Las letras de los poetas José Fernando Dicenta, Pablo Neruda, Orlando González Esteva y Nicolás Guillén estuvieron en las canciones de los dos trovadores”, publicaba la crónica de LISTÍN DIARIO de ese memorable concierto.

Otra recordada actuación fue la que realizó en 2015, durante el cierre de la semana cultural en ocasión de la inauguración en Bonao de la réplica de la emisora La Voz del Yuna.

Por igual, cantó el 7 de octubre en el anfiteatro de Puerto Plata, donde repletó el auditorio al aire libre en un concierto en el que Pavel Núñez fue el anfitrión.

"De todos los rincones del mundo que visito, donde tengo más amigos es en República Dominicana", dijo Milanés esa noche en Puerto Plata.

En mayo de 2018, Milanés protagonizó los que serían sus últimos dos conciertos en República Dominicana, en Hard Rock Café Santo Domingo.

A petición del propio Milanés, la dominicana Diomary la Mala le acompañó en el tema “Para vivir”, una de sus emblemáticas canciones.

“Fue muy amable conmigo y nos quedamos en comunicación”, dijo ayer Diomary al recordar esas dos noches.

José Antonio Rodríguez

“No vueles tan alto que no pueda alcanzarte querido amigo-hermano-cómplice. Gracias doy por haber coincidido contigo en este paréntesis de vida. Las palabras sobran para alguien como tú que elevó las palabras sobre alas de música, canciones que quedan contigo. Gracias por tanto Pablo….”. Con esas palabras lo despidió su amigo José Antonio Rodríguez en su cuenta de Instagram.

Seis días antes en la misma red social, Rodríguez había escrito: “Porque sé que pronto estarás sobre los escenarios, especialmente aquí en República Dominicana, un país que te ama por lo cercano que siempre has sido. Saldrás fortalecido hermano-maestro querido. Toda la energía sanadora de todo un pueblo”.

Otro de sus grandes amigos Pavel Núñez escribió: “Uno de mis sueños cumplidos fue grabar con este inmortal que hoy dice adiós de alguna forma, gracias Pablo por tu arte, tu canción y tu cariño, para mi fuiste un camino por el cual transitar de tantas maneras, uno de mis héroes melódicos más sentidos, una brújula musical de la cual guiarme, aquí sin dudas tan huérfano de ti reconozco tu viaje y pido que sea ligero, hasta pronto amigo, gracias por ser y existir, los que son como tú siguen existiendo aún se vayan al otro barrio que está detrás de las estrellas! Gracias Pablo! Muchas gracias!”

El presidente de la República, Luis Abinader, se despidió de Milanés con la canción que reveló es su favorita: “Cuánto gané, cuánto perdí”.

“Se nos fue una voz que nos hizo soñar sueños de amor y de justicia. Que nos hizo cantar y pensar lo que cantábamos. Se nos fue Pablo Milanés ¡Paz a su alma! Lo despido con mi canción preferida: “Cuánto gané, cuánto perdí…”, posteó el mandatario dominicano.

También la ministra de cultura Milagros Germán expresó: “De qué callada manera te nos marchas, como sin querer hacer ruido. Como si creyeras que yéndote así nos ibas a doler menos. No me consuelan tus canciones, no me conforma tu legado. Tanta vida por cantar aún. Hoy despedimos la tuya, tu sensibilidad, con esas canciones que te llevas en el fondo de un corazón triste y calmo. Hasta otro espacio, Pablo. Ve tranquilo al encuentro. Vuelve en paz a casa.

La primera dama, Raquel Arbaje también usó las redes sociales para manifestar su pesar por la muerte de artista. "De qué callada manera te fuiste Pablo, pero sonreirás cuando escuches cada una de tus canciones desde donde estés. Gracias por tan hermoso y sincero legado de realidad . Siempre vives #PabloMilanés", tuiteó.