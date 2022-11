Chris Ramírez, del TikTok regresa a la música

El joven dominicano Chris Ramírez se destaca en la red social TikTok, y no a través de un challenge o baile, que es el fuerte de esta plataforma, sino expresando cosas que alguna vez sintió o está sintiendo, escribiendo poemas tan verídicos del día a día o del accionar del ser humano, logrando conectar con la gente, por lo que ganó millones de seguidores en tan solo unos meses.

Pese a tener un público seguro a través de su contenido original, y contando con más de 4.4 millones de seguidores, Ramírez desea retomar la música, profesión que inició en el 2021.

Chris cuenta con tan solo siete temas musicales lanzados en su corta carrera, y ahora, en esta última etapa del 2022 está a punto de lanzar un EP (mini álbum), que contará con 6 canciones, contando una historia en el transcurso de las canciones y visuales.

El álbum se titula “Cicatrices”, el cual saldrá en las próximas semanas en todas las plataformas digitales.

"No abandonaré mis videos cortos, disfruto expresar cada pensamiento, y sin estos videos cortos pero tan certeros evidentemente no tendría un nombre reconocido, pero, mi pasión es la música, y quiero seguir explorando este arte, que transforma vidas, toca de una manera diferente al ser humano, y muchas veces hasta les regala esperanza”, comenta Ramírez quien entre todas sus redes sociales, incluyendo Spotify tiene más de 5.2 millones de seguidores.

Chris es un creador algo diferente, único en su especie, tal vez por eso se destaca por encima de figuras tan populares no solo de la República Dominicana sino de muchos en Latinoamérica.

Un poco más sobre él

Llegó a la comunidad de videos cortos en el 2020 (Tik Tok) en el 2020. Ya para inicios del 2021 lanzó una marca de ropa de su autoría llamada BU (be you {traducido al español} “se tú”) junto al diseñador gráfico Andrés Conil. Chris intenta incitar a las personas a ser ellos mismos, porque Chris afirma que todo lo que tiene hoy lo ha conseguido porque no le dio miedo ser el mismo.

No termina el año 2021 y Chris decide crear una compañía de arte junto a Fey Ramírez y Yanio Concepción Jr, llamada Souls Group LCC con el fin de valorar el arte de los artistas sin explotarlos ni aprovecharse de su talento, tomando en cuenta, bailarines, pintores, deportistas, actores, músicos y todo lo que pueda abarcar el arte en sí.

El 5 de mayo del mismo año Chris Ramírez lanza su primer sencillo “Lo que un día fuimos” con una aceptación increíble en países como México, Colombia, Argentina y República Dominicana.