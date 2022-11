"From Scratch", la serie protagonizada por Zoe Saldaña que "pone la piel de gallina" desde cero en Netflix

Rubén Peralta Rigaud

Miami, Fl

Amy Wheeler (Zoe Saldaña) llegó a Florencia para estudiar Bellas Artes y no sabía que iba a conocer al chef Lino Ortolano (Eugenio Mastrandrea). Va encontrándose con él y ambos desarrollan sentimientos por el otro. En "From Scratch" ("Desde cero"), Netflix pone a sus espectadores inamovibles ante la pantalla sobre una historia real que en esta serie es protagonizada por la dominicana Zoe Saldaña.

Pero ¿cómo deben seguir las cosas? Después de todo, ella quiere volver a su casa en los Estados Unidos después de su estancia en Italia? Lino decide dejarlo todo y abandonar a su familia para irse a Los Ángeles con Amy. Esto no sólo provoca disgustos con su padre, la familia del amor de su vida también provoca regularmente trastornos.

Algunas historias de la vida son tan grandes que deben ser compartidas. Al menos esa era aparentemente la opinión de Tembi Locke.

La actriz no sólo ha escrito una autobiografía titulada "From Scratch: A Memoir of Love, Sicily and Finding Home" y junto con su hermana Attica, que trabaja como escritora y guionista, han adaptado este libro para la serie de Netflix del mismo nombre.

No es una adaptación directa, sino que tomaron algunos elementos del libro y se inspiraron en sus protagonistas.

Tembi Locke se convirtió en Amy Wheeler. La carrera de actor del original dio paso a otra forma de arte.

Sin embargo, lo que queda es que la protagonista fue a Italia, se enamoró, regresó a su tierra natal con su marido y tuvo allí numerosas experiencias difíciles.

Quienes no conozcan la vida de la actriz quizá no deban leer demasiado sobre ella. Al menos si te importa temblar en puntos cruciales sobre cómo continuará o incluso terminará. Y hay bastantes.

"From Scratch" pone obstáculos a la pareja de vez en cuando, que tienen que superar de una manera u otra.

Un problema importante aquí es la familia, que de alguna manera está rota en ambos lados.

Mientras que el padre de Lino está profundamente dolido por el hecho de que su hijo lo deje todo para seguir a Amy en el extranjero, la familia de Amy parece sentir un gran placer en llenar básicamente cada momento de conflicto o en dramatizarlo de alguna manera. Las escenas de calma son escasas en los ocho episodios; rara vez se permite a la gente ser feliz aquí.

Por lo tanto, lo que se saque de la serie dependerá en gran medida de la cantidad de dramatismo que se quiera asumir.

En "From Scratch" no sólo hay dificultades y problemas en abundancia. Tampoco hay inhibiciones a la hora de utilizarlos para manipular al público. No hay que perder la oportunidad de crear grandes emociones.

En lugar de consideraciones matizadas, está el mazo emocional. Esto puede ser muy eficaz. Una y otra vez hay escenas en las que uno apenas puede contener las lágrimas, incluso siendo consciente de estas manipulaciones. Aquí se permite y debe permitirse el sollozo, ya sea por profunda tristeza o también por emoción.

Al fin y al cabo, la vida de la pareja se asemeja a una montaña rusa en la que los altibajos son prácticamente inseparables.

El hecho de que estas escenas sean tan efectivas no se debe a una puesta en escena más bien torpe; en realidad, se reunió un conjunto muy bueno para dar vida a las historias. La interacción entre la estrella de Hollywood Zoe Saldaña (Avatar) y su hasta ahora bastante desconocido colega italiano Eugenio Mastrandrea funciona.

Por cierto, también es agradable en este sentido que ambas lenguas, el inglés y el italiano, se utilicen intensamente en From Scratch, ya que a menudo se trata el tema de la comunicación, eso es algo que muchos aquí tienen que aprender en el curso de la historia, así como la

aceptación de eventos desagradables a dolorosos.

La serie es francamente vital, ya que encuentra la felicidad y el sentido en los pequeños momentos. Incluso en ese punto, entra en la cursilería una y otra vez. Pero aún así puedes encontrarla hermosa.