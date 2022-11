Cinco discos de Pablo Milanés, autor de la mítica "Yolanda"

EFE

Madrid, España

Pablo Milanés, fallecido en Madrid a los 79 años, deja un vasto y rico legado de cientos de canciones, entre las que sobresale la emblemática "Yolanda", y medio centenar de discos por los que recibió reconocimientos como el Grammy Latino a la Excelencia Musical.



El amplio catálogo musical de Pablo Milanés recoge títulos de creación propia, trabajos de colaboración con otros artistas, grabaciones en directo y las destacadas series de discos que destinó a la recuperación de música tradicional cubana. Entre sus obras pueden destacarse:



1.- "La vida no vale nada" (1976), trabajo en el que se incluye "Para vivir", "Hoy la vi" y la famosa canción política "Yo pisaré las calles", un canto a la esperanza escrito tras el golpe de estado de Augusto Pinochet y que ha sido hoy uno de los temas más compartidos en las redes sociales por sus fans.



2.- "Yo me quedo", publicado en Cuba en (1982), agrupa la mítica canción "Yolanda", dedicada a Yolanda Benet, su segunda esposa y madre de sus tres primeras hijas, Lynn, Liam y Suylén.



De todos sus temas, ha sido "Yolanda" -compuesta en 1970- el más cantado por él a lo largo de más de cinco décadas de trayectoria artística, hasta convertirse en un himno.



Este trabajo también incluye "Amo esta isla" o "Yo me quedo", entre otras.



3.- "Comienzo y final de una verde mañana" (1984), un disco que incluye la emblemática canción "El breve espacio en que no estás", un tema que habla de esos amores que no son perfectos.



4.- Con el álbum "Querido Pablo", publicado en España en 1985, Milanés canta temas como "De qué callada manera" o "Son de Cuba a Puerto Rico".



5.- "Pablo querido", que salió a la venta en 2002, es un trabajo de dúos con veinte canciones entre las que destaca "Amor", "Yo tuve un hermano" o "Tengo".



Su trabajo fue muy importante como innovador de la música cubana, especialmente desde 1972 cuando, auspiciado por el Estado, se creó oficialmente el movimiento de la Nueva Trova Cubana.



A partir de entonces, el cantante comenzó a ganar popularidad internacional y realizó numerosas giras y escribió música para teatro y cine. Ha estado activo hasta sus últimos días con la gira "Días de Luz", suspendida por problemas de salud.