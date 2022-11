Manny Cruz, Amelia Vega y los otros 10 artistas que sacan el niño que llevan dentro publicando libros infantiles

Audry Trinidad

Santo Domingo, RD

En los últimos años varias figuras del mundo del entretenimiento se han inclinado por el público infantil con la publicación de libros dirigidos a niños y niñas. Aparte de la inspiración, muchas veces lo hacen para crear fondos de donaciones y hacer obras de caridad.

Al año se venden miles de ejemplares de libros infantiles escritos por algún músico, actriz, cantante, modelo u otra persona de renombre.

De República Dominicana, Manny Cruz recién se inscribió en la tendencia. Antes lo hizo Amelia Vega.

En Estados Unidos y otros países los nombres abundan: Jennifer López, Paul McCartney, Barack Obama, Madonna, Ricky Martin, Shakira, Snoop Dogg, Mariah Carey y Jimmy Fallon.

En el caso de Manny Cruz, el merenguero dominicano puso en circulación del libro infantil “Santo Domingo”, el cual es la versión cuento de su canción que tiene como tema el mismo nombre que el libro.

“Este ha sido uno de los proyectos más maravillosos que he podido emprender. Duré casi año y medio elaborándolo y para mí es de gran valor llevar mi canción, “Santo Domingo”, a este rol educativo”, dijo Cruz durante el lanzamiento de su libro.

El libro “Santo Domingo” cuenta con la colaboración de la ilustradora dominico española Taína Almodóvar, quien ayudó a Manny a convertirlo en historia, agregando también ilustraciones de su niñez y de su familia.

Antes, en 2019, la modelo dominicana Amelia Vega lanzó su primer libro de cuentos infantiles titulado “Un día en la vida de Pichín” .

La obra de Miss Universo 2003 relata las aventuras de “Pichín”, personaje principal del cuento, el cual promueve la familia y los valores. Las ilustraciones fueron realizadas por la artista dominico-española Taina Almodóvar. El libro tiene como objetivo la recaudación de fondos para niños y niñas que luchan contra el cáncer infantil.

JLo. y Jimmy Fallon

En el pasado mes de octubre, la cantante Jennifer López anunció su primer libro infantil “Con pollo”, en colaboración con el presentador Jimmy Fallon.

“Con pollo” es un libro ilustrado que enseña a los infantes la introducción básica al idioma español.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, López dijo sentirse orgullosa de esa aventura divertida.

Con una selfie sosteniendo el libro citó: “Estoy tan orgullosa de esta divertida aventura bilingüe y no puedo esperar a que conozcas a Pollo. Todo es siempre mejor #ConPollo, ¡especialmente cuando los niños empiezan temprano para aprender español de una manera divertida!”.

Anteriormente, Jimmy Fallon había lanzado otros libros infantiles como “Five More Sleeps ‘Til Christmas”, “Everything Is Mama” y “This Is baby”.

Thalía

En 2013, la popular cantante y actriz mexicana Thalía presentó el cuarto libro de su autoría, "Binky: El chupete que regresó a su hogar", que surgió de su experiencia como madre y de las argucias que todo padre crea para educar a sus hijos.

Este libro ilustrado cuenta una tierna historia sobre una experiencia muy común para los padres: el momento en que sus hijos deben dejar el chupete.

"Yo escribí esta historia por necesidad, porque cuando mi hija Sabrina tenía dos años, la pediatra me sugirió que ya era hora de que dejara el chupete, porque eso puede crear deformaciones en los dientes y hasta infecciones en el oído", dijo en 2013 en entrevista con EFE la popular cantante.

Thalía, que ya publicó dos libros dedicados a la belleza y al embarazo y su autobiografía, "Cada día más fuerte", explicó que cuando se dio cuenta de que no era posible convencer a la niña para que dejara el chupete se le ocurrió una idea genial.

Barack Obama

El ex presidente de los Estados Unidos se une a la lista de los escritores de libros para los más pequeños del hogar con “Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters” o como se diría en español “A ti canto: Carta a mis hijas”.

Como lo dice su nombre es una dedicatoria a sus hijas Malia y Sasha, las cuales aparecen ilustradas en la portada del libro junto a su perro Bob.

El libro consta de 40 páginas y en ellas hace un tributo a varios héroes norteamericanos que han forjado los valores estadounidenses como George Washington, Jackie Robinson etc.