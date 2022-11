Rodner Figueroa sale de Telemundo, le parte el alma a seguidores y a su pareja

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El despido de Rodner Figueroa de Telemundo partió el alma de sus seguidores y en especial de su pareja tras enterarse el pasado jueves que terminaba su ciclo dentro de la cadena hispana, en donde además de ser parte del programa "Al Rojo Vivo" en varias áreas, y con diversas responsabilidades, también tuvo su propio show "El Colador", el que duró tan solo semanas.

"Yo llamo a Ernesto y le digo: 'Mira, no te pongas nervioso y no te vayas a alterar…' porque él se pone muy nervioso cuando las cosas son conmigo…", contó el presentador el domingo una transmisión en vivo a través de Facebook y reseñado por el portal de People en Español.

Ernesto Mathies, pareja del presentador venezolano, reconoció que cuando recibió la noticia el jueves se le "partió el alma", como le sucedió a muchos de sus admiradores.

"Cuando me lo dijiste me partió el alma... Cuando me echa el cuento me dice: 'Gordo, estoy bien, prepárate'. Él pensaba que me iba a afectar más a mí que a él… Rodner me dice: 'Sabes qué gordo?, estoy feliz, ahorita me dedico a lo mío'. Ya cuando lo puso de esa manera dije: 'la verdad que sí'. Y te lo juro que admiro ver lo positivo que te manda la vida", explicó Mathies en la transmisión por Facebook.

La respuesta de Figueroa: "Yo le dije: 'Ernesto yo estoy feliz, estoy tranquilo, estoy relajado, cumplí mi misión, cumplí mi etapa'. Le dije: 'Ya no tengo que pedir vacaciones, ni días libres, ni nada'. Fue una salida muy amigable, muy elegante y, como yo lo dije, le deseo la mejor de las suertes a Telemundo, a Al Rojo Vivo, a mis compañeros y a todas las amistades que dejé ahí".

Además de Figueroa, también se habrían despedido a varios productores no solo de ‘Al Rojo Vivo’, sino también de otros show como ‘En Casa con Telemundo’, reportó El Diario de Nueva York.

¿Por qué la salida de Rodner?, preguntó El Diario. Y detalló: "Era un final casi anunciado, hace tiempo que se hablaba de que en la renovación que quiere hacer la cadena, el fashionista y periodista era uno con los que no contarían para esta nueva etapa. Por varias razones, una sería que su sueldo era elevado en comparación a lo que ahora estarían buscando en su presupuesto, y que no tiene relación con los resultados en rating. La otra es que el público no lo estaría apoyando como pensaron que sucedería cuando lo contrataron".

Durante estos 5 años dentro de Telemundo, Rodner también tuvo a su cargo las alfombras de los premios de la cadena, así como algunos show especiales.

Al confirmar que el reportero de entretenimiento de "Al Rojo Vivo", ya "no será parte del programa de las tardes de Telemundo", la cadena también resaltó su trayectoria.

"En Telemundo Rodner participó en múltiples programas especiales y eventos en vivo, ofreciendo su perspectiva única sobre el entretenimiento y su experiencia a todos sus reportajes. Estamos muy agradecidos por la dedicación y el profesionalismo que siempre le aportó a sus proyectos en la cadena y le deseamos gran éxito en la próxima etapa de su exitosa carrera”.

En 2015, Rodner Figueroa fue despedido de la cadena Univisión luego de decir que la primera dama de Estados Unidos en ese entonces, Michelle Obama, se parece a un personaje de la película "El Planeta de los Simios".

Figueroa normalmente hablaba sobre moda, hizo el comentario durante el programa "El gordo y la flaca", en Univisión.