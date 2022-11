Muere Nicki Aycox, actriz de "Supernatural" tras padecer leucemia

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La actriz estadounidense Nicki Aycox, conocida por su papel en la serie 'Supernatural', falleció luego de que en marzo de 2021 fue diagnosticada con leucemia. Tenía 47 años de edad.

"Mi hermosa, inteligente, feroz, increíblemente talentosa y amorosa cuñada, Nicki Aycox Raab, falleció ayer con mi hermano Matt Raab a su lado. Nicki y Matt tuvieron una vida maravillosa en California. Era una luchadora y todos los que la conocieron la querían”, escribió en Facebook su cuñada, Susan Raab Ceklosky.

Luego de su diagnóstico, actualizó varios posts dirigido a sus seguidores hablando sobre su lucha y los tratamientos por los que pasaba, y aseguraba "sentirse positiva".

Aunque ella misma anunció que había conseguido estar en remisión, al parecer la enfermedad regresó en los meses siguientes.

Nicki, que perdió la vida el pasado jueves, dio el salto a la pequeña pantalla en la década de los 90 en "Una chica explosiva". Desde entonces, sumó varios papeles ocasionales en otras series de televisión como "Yo y el mundo", "Provience", "Ally McBeal", "Caso abierto", "Ley y orden", "C.S.I." o "Expediente X".

Uno de los personajes más destacados en su carrera como actriz fue el que interpretó en la serie "Supernatural".

Eric Kripke, creador de la serie, lamentó el fallecimiento de su primera Meg Masters.

"Destrozado al saber que la gran Nicki Aycox, nuestra primera Meg Masters, ha fallecido. Demasiado joven. Era deliciosa y pronunciaba las frases como miel y veneno", indicaba Kripke en Twitter.

La popularidad de Aycox fue alcanzada principalmente por sus papeles en televisión, auque también trabajo en películas como "Seduciendo a un extraño", "X-Files: Creer es la clave", "Jeepers Creepers 2" y "The Girl on the Train".