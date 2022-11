Muerte de Jason David Frank reactiva "la maldición de los Power Rangers"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El aparente suicidio de Jason David Frank, el Power Ranger verde que ha aparecido muerto en su casa de Texas a los 49 años, reactivó la teoría de una supuesta maldición de los Power Rangers y a lo que se atribuyen muertes inesperadas, arrestos, asesinatos y otras desgracias.

Todo apunta a que Frank estaba atravesando una grave depresión y con su muerte se une a una lista de personajes del elenco de la popular serie de los años 90 en protagonizar una tragedia, incluyendo la de su propio hermano, Erik Ray Frank, quien interpretó en la serie al hermano de su personaje en 'Power Rangers', pero murió a los 29 años en el año 2001 por una enfermedad no especificada.

Antes de los Frank, sucesos trágicos o tristes le sucedieron a sus compañeros de serie Thuy Trang, la ranger amarilla, Richard Michael Genelle (Ernie), Robert Marahan (Zordon), Machiko Soga (Rita), Ricardo Medina Jr., Skylar Preciosa DeLeon, Petta Rutter y Pua Magasiva, que interpretó a Shane Clarke.

Vestido como uno de los seis superhéroes enmascarado de pies a cabeza que con sus habilidades de kung-fu se enfrentaba a monstruos de todo tipo, Jason David Frank fue parte del equipo que logró conquistar al público infantil en 1993, cuando se estrenó la serie.

Frank interpretó a uno de los protagonistas durante tres temporadas, con un total de 123 episodios, así como en varias adaptaciones al cine que se hicieron de la exitosa saga basada en la franquicia japonesa Super Sentai.

El caso más difundido es el de la muerte de la actriz Thuy Trang, quien murió el 3 de septiembre del año 2001 a los 27 años en un accidente automovilístico.

La intérprete vietnamita conducía por una montañosa carretera en California cuando perdió el control de su carro y se cochó contra una roca. Murió a causa de las heridas del accidente de camino al hospital. Solo sobrevivió el conductor.

El capítulo "La falta de Circuit de Power Rangers Time Force" fue dedicado a su memoria.

Machiko Soga (Rita) fue encontrada muerta en su casa de Japón en 2006. Ella interpretaba a la villana Rita Repulsa, la archienemiga de los Powers Rangers. La actriz japonesa falleció a los 68 años en el 2006 por un cáncer de páncreas.

En memoria de Soga, los productores de Power Rangers Mystic Force utilizaron imágenes suyas en los episodios finales de la temporada.

Sus otros dos compañeros fallecieron apenas dos años más tarde, en 2008. Richard Genelle, quien interpretó a Ernie, el dueño del centro juvenil Angel Grove, murió de un ataque al corazón en 2008 a los 47 años.

En tanto, Robert L. Manahan era el actor que daba vida al personaje de Zordon. Desgraciadamente, moría a los 43 años a consecuencia de un aneurisma en el corazón.

El caso del actor Skylar Preciosa DeLeon estuvo durante años en el centro de las noticias judiciales de los Estados Unidos. DeLeon se hizo famoso al participar en la serie The Mighty Morphin Power Rangers en los años 90 y era considerado una de las jóvenes promesas de la actuación de la época.

Años después de que contrajera matrimonio con Jennifer Henderson, el actor y su esposa fueron hallados culpables por la justicia estadounidense del asesinato de Tom y Jackie Hawks, una pareja de esposos que estaba vendiendo su yate en el año 2004. Según el reporte de las autoridades, ambas parejas estaban en la embarcación junto con dos cómplices.

Los cuerpos de las víctimas nunca fueron encontrados por las autoridades, pero en el año 2004, durante un interrogatorio oficial, Alonso Machain confesó la verdad del crimen.

Por estos hechos, DeLeón fue sentenciado a pena de muerte por inyección letal y su esposa Jennifer Henderson fue condenada a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. El actor deberá estar recluido en el llamado “el corredor de la muerte”, a la espera de que llegue el día de su ejecución.

El actor Ricardo Medina Jr., que participó en varias producciones de los Power Rangers interpretando el papel de Cole Evans, el ranger rojo de la temporada Wild Force, se declaró culpable de asesinar con una espada a su compañero de piso, informó en meses pasados la oficina del fiscal del condado de Los Ángeles a través de un comunicado.

El artista, de 38 años, fue detenido en febrero de 2015 por matar presuntamente a su compañero de apartamento Joshua Sutter.

Según el relato de las autoridades, Medina discutió con Sutter acerca de la novia del actor.

Medina, quien se encontraba en esos momentos con su pareja, se encerró en su habitación, pero Sutter logró entrar y fue entonces cuando el actor le clavó la espada.

Pua Magasiva interpretó a Shane Clarke, el Red Wind Ranger en Power Rangers Ninja Storm. Su cuerpo fue encontrado sin vida en su casa de Wellington en el año 2019. La policía no informó la causa del deceso y, según informó el Daily Mail por aquel entonces, no hay ninguna circunstancia sospechosa que devele que la muerte haya sido por algún delito. El medio New Zealand Herald informó que Magasiva fue condenado por abusar de su mujer dos semanas antes de morir.

También se desconoce el motivo de la muerte de Maurice Mendoza, quien fue Richie en la temporada 2 de 'Mighty Morphin Power Rangers'. El actor moría a los 39 años en el 2013.

La actriz neozelandesa Peta Rutter también murió a destiempo. Conocida por su papel como la Ranger blanca en la temporada Mystic Force, murió el 20 de julio de 2010, con tan solo 50 años, por complicaciones derivadas de un tumor cerebral.