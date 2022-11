Abuchean a Chris Brown tras ganar AMA’s como Artista Masculino Favorito de R&B

Cibernautas aseguran que los fanáticos de la música en inglés no olvida la golpiza que Rihanna recibió de su novio en ese entonces, Chris Brown, y que impidió a la cantante barbadense presentarse en la ceremonia de los Grammy de 2009. A raíz de esto, el rapero estadounidense fue abucheado por los presentes en los American Music Awards de 2022, celebrados este domingo, tras ser anunciado como ganador en la categoría Artista Masculino Favorito de R&B, donde también estaban nominados The Weeknd y Giveon.

Ante la reacción, la artista Kelly Rowland, quien fue la encargada de presentar a Brown como ganador, invitó al público a “relajarse” previo a anunciar que recibiría el premio en nombre del intérprete de “Don't Wake Me Up”, ya que este no asistió al evento.

“Chris Brown no está aquí esta noche, así que aceptaré este premio en su nombre y se lo daré”, dijo mientras era interrumpida por los gritos de la muchedumbre disgustada. “Perdonen. Relájense”, exigió la ex integrante de Destiny's Child en un intento por callar a los inconformes y de defender a su amigo. “

"Quiero decirle a Chris Brown que gracias por hacer gran música de R&B. Quiero darle las gracias por ser un increíble intérprete. Te amo. Enhorabuena, y enhorabuena a todos los nominados de esta categoría", agregó.

Kelly Rowland gives Chris Brown his flowers after winning Favorite Male R&B Artist at the #AMAs pic.twitter.com/Oq41HEtdKn