Taylor Swift culpa a Ticketmaster por colapso de venta de entradas para su gira "Eras Tour"

EFE

Nueva York, Estados Unidos

La cantante estadounidense Taylor Swift criticó este viernes a la compañía de venta digital de entradas Ticketmaster por los problemas para la compra de entradas para su gira "Eras Tour" en la que presentará su último disco "Midnights".

"No voy a poner excusas para nadie, porque les preguntamos varias veces si podían manejar este tipo de demanda y nos aseguraron que podían", escribió la cantante en su perfil de Instagram en referencia a la gestión de la venta de boletos de Ticketmaster, a quien no citó en su nota.

Según Swift: "Es realmente sorprendente que 2,4 millones de personas hayan conseguido entradas, pero realmente me cabrea que muchos de ellos sientan que han pasado por varios ataques de osos para conseguirlas".

Ticketmaster anunció el jueves la cancelación de la venta de entradas de "Eras Tour", la primera gira en cinco años de Swift, debido al desmesurado exceso de demanda, dos días después de registrar numerosos bloqueos en su página web.

"Debido a la demanda extraordinariamente alta de los sistemas deemisión de boletos y a que el inventario de boletos restante es insuficiente para satisfacer esa demanda, la venta pública de mañana para la gira Eras de Taylor Swift ha sido cancelada", escribió ayer Ticketmaster en su página oficial de Twitter.

Ante el desconcierto de los seguidores de la cantante estadounidense, Ticketmaster publicó ayer un comunicado en el que aseguró que la situación se desbordó a pesar de que para la venta de entradas de la gira de Swift se había habilitado una página especial en la que los fan debían registrarse para evitar las compras automáticas.

Aún sí, cerca de 3,5 millones de personas se registraron en esta web para comprar las entradas cuando estuvieran a la venta, batiendo el récord de la compañía.

Ante la avalancha, el equipo de Swift, que originalmente había programado 27 actuaciones incluyó un total de 52 fechas.

En la nota, la compañía explicó que la página sufrió el acoso de programas robot y de un gran número de personas que insistían en acceder a una entrada a pesar de que se había cerrado el registro.

"Es realmente difícil para mí confiar en una entidad externa (para ayudarme) con estas relaciones y lealtades, y es simplemente insoportable ver cómo ocurren los errores", escribió hoy la cantante.

Con su último álbum "Midnights", que salió a la venta el mes pasado, Swift se convirtió en la primera artista musical en la historia en conseguir los 10 primeros puestos de la lista de 100 canciones del Billboard Hot 100 y el disco fue el más escuchado de Spotify en un solo día.