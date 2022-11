Mimi Ibarra en RD: ¿Qué tiene ella? que encanta tanto a los dominicanos

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Cuando tenía seis años de edad, Mimi Ibarra se encontraba jugando en la calle del Chocó colombiano y escuchó la promoción de un concurso de canto que promocionaba una emisora de la localidad y que estaba muy cerca de su casa.

Sin pensarlo dos veces, de inmediato, llegó hasta la estación radial, pero no podía concursar porque andaba sola y uno de los requisitos era que los niños debían estar acompañados por unos de sus padres.

Ingeniosa le pidió a la madre de una amiguita que le hiciera el favor de inscribirla y cuando le llegó el turno de participar se llevó todos los premios. Mimi impresionó con su voz y su manera de interpretar una de las canciones de Claudia de Colombia.

La alegría se desvaneció porque cuando regresó a su casa, aunque llegó cargada de premios, su madre la reprendió por atreverse a salir sin permiso.

A partir de entonces Mimi ganó todos los concursos y festivales de la voz de su pueblo natal, en el departamento de Chocó, Colombia, hasta que siendo una adolescente llegó a Estados Unidos con su familia. Viviendo en Queens, Nueva York, comparte con dos jóvenes dominicanos, con quienes se junta a cantar y a tocar la guitarra.

“Recuerdo que una noche estando acostada para dormir me llegó a la mente una melodía y unas letras que no me dejaba tranquila, y decidí grabarla en un cassette. Fue una de mis primeras canciones. Mis amigos no lo podían creer y a mi familia le encantaba”, expresa en su visita a LISTÍN DIARIO.

Fue así cómo comenzó a surgir el talento para componer canciones que luego dio a conocer por la disquera puertorriqueña Musical Productions, y a que sus temas fueran grabados por los salseros de más prestigio de todos los tiempos.

Antes una de sus primeras composiciones populares, “Amor ingrato” fue grabada por las dominicanas Milly, Joselyn y los Vecinos.

Su sueño

“Mi sueño era ser baladista, pero Dios me dio el talento de escribir, que para mí es como ponerme en la piel de la persona que está expresando esos sentimientos, es como lo haría en los actores con la actuación, para mi es darle vida a las diferentes situaciones que identifican y hacen felices a miles de personas”, comentó.

Entre las composiciones escritas para otros cantantes se destacan “Te propongo” (cantada por Héctor Rey), “Señora” (Tito Rojas), “Te necesito mi amor” (Maelo Ruiz), “Juguete de nadie” (Puerto Rican Power), “Déjala” (Tito Rojas y Tito Gómez), “La va a pagar” (Pedro Conga), “Nunca te fallé” (Anthony Cruz), “Eres la única” (Nino Segarra) y "Duele" (con Tito Rojas).

Luego la disquera decide lanzarla como intérprete de la salsa y solo bastó una producción de ocho temas para que su voz quedara marcada en el gusto y el respeto de millones de latinoamericanos.

Elizabeth Ibarra, su nombre real, se define como una dominicana natural. Y los dominicanos desde que la oyen cantar la reconocen. Solo citar “¿Qué tiene ella?” y de inmediato la melodía retumba la memoria de quienes consumen música tropical. Por igual, “Morena linda”, “Dile a él” y “Dile a esa”.

Novedad

La autora de himnos salseros ahora incursiona en un nuevo ritmo musical, el que en Colombia lo han definido como “género popular”. Según explica, esta música tiene aire de corrido mexicano, pero con mucho sentimiento.

Y es precisamente la exposición de la sensibilidad y hermosos sentimientos que ha atrapado a Mimi Ibarra en este nuevo concepto musical, en donde ya graba su primera producción, en la que ha incluido dos bachatas tituladas “Traicionera” y “Porque te quiero tanto”.

"Yo soy una persona muy sensible y sentimental, y la bachata se caracteriza por expresar esa descarga de sentimientos, que me apasiona, así que me encantaría grabar a dúo con algún bachatero dominicano, si pudiera existir la oportunidad estaría encantada de hacerlo", confesó la artista.

Mimi conoce a la mayoría de los intérpretes dominicanos de salsa, merengue y bachata. De este último género dijo admirar el trabajo de Raulín Rodríguez, Luis Vargas, Joe Veras, Elvis Martínez. En la salsa hizo un repaso de todos los intérpretes dominicanos. Del merengue por igual.

De la música urbana reconoció el auge de los exponentes de este estilo a nivel internacional, pero lamentó que la mayoría de las canciones, en sus letras, denigren a la mujer.

"Nunca podría compartir estas letras en donde se irrespete y dañe la moral de una mujer, eso me desagrada como mujer y autora de canciones", reveló.