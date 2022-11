Peligro en el escenario: artistas son golpeados por objetos lanzados por sus fans

Audry Trinidad

Santo Domingo RD

La euforia, las emociones y el calor del momento, muchas veces hace que los fanáticos durante un concierto se exalten y lleguen a lanzar objetos al escenario golpeando a los artistas y provocando distintas reacciones, unos lo toman de buen humor y otros no.

El más reciente caso le pasó al colombiano Silvestre Dangond, pero en esa lista también figuran Harry Styles, Rosalía, Marc Anthony, David Bowie, Anuel AA, Don Omar y Karol G, entre otros.

Peluches, rosas, botellas de agua, zapatos entre otros objetos, son lanzados al escenario mientras los artistas se encuentran en medio del concierto y, en ocasiones estos atentan contra la integridad física de los cantantes.

El fanatismo excesivo ha sido participe de momentos impactantes en la industria musical. Un ejemplo de esto es el caso de John Lennon, quien fue asesinado en 1980 por un fanático. Sin embargo, aunque hoy en día por fortuna no se vivan estos casos, muchas celebridades han perdido la paciencia con las acciones de sus fans.

La víctima más reciente fue Silvestre Dangond. El colombiano se presentaba el pasado fin de semana en Pitalito, Huila, donde asistió como invitado.

Con toda la energía que lo caracteriza, el urumitero (como suelen llamarse a nacidos en Urumita, Colombia) vivió un bochornoso momento cuando en medio de su presentación fue golpeado en la cabeza con un objeto redondo.

Por un momento parecía que el artista había perdido el equilibrio, porque se le veía tambaleando y confundido. Sin embargo, se recuperó rápidamente y antes de dirigirse al público, le hizo señas con sus manos al equipo tras bambalinas para que no detuvieran el evento.

“Tú no vas a poder dormir tranquilo hoy porque tu cargo de conciencia es mucho más fuerte que el golpe que me diste. Yo seguiré mi camino cantando, disfrutando de la vida y aprendiendo”, expresó Dangond.

También agregó: “Aquí es donde uno controla la soberbia, el ego y Dios me dice: “contrólate, que tú eres más que el golpe””.

Luego Dangond continuó con su recital de canciones y el suceso quedó como un mal momento.

Rosalía

La cantautora española Rosalía ha estado envuelta en varias polémicas al ser golpeada en más de una ocasión por objetos que sus fanáticos le arrojan.

El primer incidente se produjo cuando la artista se presentaba en Buenos Aires, Argentina, como parte de su gira “MotoMami Tour”, donde le tiraron una camiseta y una carta a lo que la cantante advirtió: "Si quieres tirar una cosa, por favor, tírala con cuidado y con puntería".

La acción se volvió a repetir en San Diego. Esta vez un ramo de rosas golpeó en la cara a la artista, y esta reaccionó posicionándose en dirección de donde el ramo había sido lanzado y simulado el lanzamiento de una flecha.

Luego del concierto, Rosalía se dirigió a su fanaticada a través de Twitter para pedirles que dejaran de tirar cosas al escenario.

“Por favor no tiren cosas al escenario y si son tan motomamis que las tirain igualmente pues tirarlas en el lado opuesto al que yo esté. Gracias”, citó en un tweet.

Estas acciones al parecer no pararán, pues a pesar de que la cantante lo ha pedido en varias ocasiones, los fanáticos no dejan de lanzarle objetos.

Harry Styles

El ex integrante de One Direction vivió un momento de tensión en su concierto en la ciudad de Chicago, el artista se encontraba hablando con el público cuando un fanático le arrojó una botella de agua que lo golpeó en la entrepierna.

El joven británico se agachó mientras se quejaba del dolor y dijo: “Eso es desafortunado”.

Luego de un momento, Styles expresó que “de todos modos, el show debe continuar”, mientras se reía.

Esta no es la primera vez que al cantante le han lanzado algún tipo de objeto. Anteriormente le habían tirado al escenario unos Nuggets de pollo. Harry ante la situación se reía mientras preguntaba: “¿Quién ha tirado un Nuggets de pollo? Yo no como pollo, lo siento, no como carne”.

Marc Anthony

Los fanáticos del salsero no son la excepción cuando de tirar cosas al escenario se trata. En el concierto de Medellín, Anthony se dirigió a la multitud diciendo: “A mí lo que me hace falta es un agua ardiente”, a lo que su público no se hizo esperar y le lanzaron una botella golpeándolo en la pierna.

Mientras cantaba “Flor pálida” el cantante levantó la mano en señal de que pararan de lanzar cosas.