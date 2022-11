Anne Hathaway volverá a ponerse en la piel de Mia Thermopolis en "El Diario de la Princesa 3"

Después del estreno de su primera parte en 2001 y la segunda en 2004, “The Princess Diaries” o “El Diario de la Princesa” regresa con una nueva secuela, según medios internacionales como The Hollywood Reporter, The Wrap y People .

Anne Hathaway's 'The Princess Diaries' Getting New Sequel at Disney: Report https://t.co/NrJtUI4EIi