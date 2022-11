Daddy Yankee le responde a Don Omar: “No hay excusas para el fracaso”

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Desde hace casi 10 años, los reguetoneros puertorriqueños Daddy Yankee y Don Omar, conocidos por ser pioneros de ese ritmo, han sostenido una relación de enemistad, pero a pesar de las especulaciones, ninguno se había expresado al respecto, hasta hace un mes que el cantante de “Danza kuduro” se confesó.

Luego de las primeras versiones ofrecidas por Don Omar, donde acusó a Yankee y al productor musical Raphy Pina de haber comprado portadas de periódicos para que hablaran mal de él y apagar una consola en su presentación durante la gira que hicieron juntos en 2015, “The Kingdom", el intérprete de “La gasolina” respondió negando todo lo dicho por "Don" y asegurando que su rival debería responsabilizarse por su fracaso y no buscar otra persona a quien culpar.

“Yo le deseo el bien. Siempre he hablado bien de él. Hace poco vi y escuché sus entrevistas, y me indignaron, porque obviamente mintió, y están las evidencias ahí. Yo dije ´Wow´! ¿Por qué lo hace?, las evidencias de que sacó los temas, y de que él abandonó el show son evidencias que están ahí”, declaró Yankee.

Durante entrevista dada a Santiago Matías en “Alofoke Sin Cesura”, continúo diciendo: “Yo dije que hay que desearle lo mejor, y desearle lo mejor es hablarle la verdad; no hay excusas o justificaciones para el fracaso de una persona. Tú tienes que buscar una autorreflexión en ti y no buscar un culpable’’.

El boricua argumentó que cuando Don Omar se refirió al tema de la consola, Yankee dijo que si hubiera sido verdad, no entiende cómo su colega no accionó como hombre en su contra, y eso de simplemente irse y ya demuestra que es una historia falsa, eso incluye la supuesta compra de portadas en los periódicos de Puerto Rico tras la primera presentación de la gira que tenía ambos.

En ese mismo tema, Daddy Yankee continúo diciendo: ‘’Es lamentable que hasta su último respiro que le quede en la vida, va a tratar de justificar que no se rindió y se quitó. Eso duele. Él está buscando una falsa motivación para motivarse’’.

Un consejo a todos sus colegas:

El intérprete del éxito ‘’Con Calma’’ asegura que con la disciplina, cumpliéndole a la fanaticada, siendo responsables con los shows o giras y los contratos, además de trabajar en arreglar los problemas personales se puede lograr el éxito y la permanencia en esta carrera.

Yankee aprovechó la entrevista para desmontar un mito entre los cantantes o intérpretes, asegurando que es una mentira cuando dicen que un artista tiene poder de meterle el pie a otro artista. ‘’Simplemente, cuando un artista trata de jugar el papel de víctima, está dando una declaración de derrota pública. No hay nadie que pueda contigo o hacerte daño si eres disciplinado. Pero si buscas la aprobación de la gente a través del papel de víctima, vas a perder’’.

Sobre su verdadera competencia:

Dijo: ‘’Don Omar nunca fue mi competencia. Mi competencia más cercana fue Wisin y Yandel. La gente nunca vio mi verdadera competencia. Aunque evidentemente nuestra competencia siempre ha sido sana’’.

Sobre su retiro y sus razones:

‘’Siento que estoy realizado. Encontré nuevos propósitos en mi vida. No puedo revelarlos ahora. La vida misma te va llevando. Yo siento que viví un ciclo de mi vida bastante acelerado. Comprendí que lo más importante que un ser humano puede descubrir en su vida es el propósito por el cuál llegó a la tierra, y yo sé que mis propósitos son mayores que la música’’, comentó.

Asegura que en esta etapa de su vida aprenderá muchas cosas. Descubrirá nuevas etapas, nuevos conocimientos, desea seguir estudiando.

Comentó: ‘’Raymond Ayala se siente realizado al ver a Daddy Yankee que alcanzó lo máximo en la música, pero Raymond, el ser humano quiere más, experimentar muchas cosas’’.

Recordando de nuevo sobre la bala que apagó su sueño de ser pelotero:

Esa bala cambió el rumbo de su vida, y por ende el mundo urbano en la música latina, pero, ante la pregunta de que si pudiera volver al pasado, y tuviera que elegir entre, esquivar la bala o dejar que le tocara, el puertorriqueño elige esquivar la bala, ya que, prefiere una salud completa ante que la fama que obtuvo: ´´Esa son de las cosas que me hubiera gustado tener, es decir, mi pierna completamente sana, poder correr, hacer ejercicios sin dificultad´, manifestó´.

La primera vez en un estudio de grabación:

Describe el momento como la posible bonita sensación de cualquier niño que lo lleva a Disney World: ´ Nosotros estábamos grabando directamente desde el equipo del DJ. No podíamos equivocarnos, y esa primera vez fue una impresión gigante. Yo iba preparado, con el tema en la mente. La primera vez que grabé fue un tema que se llama ´´ Chica interesada´´, tenía como 13 años.

El éxito desde la era del cassette al streaming:

‘’Al sol de hoy, la escuela de nosotros es muy buena. Si analizas el rap americano o rockeros anglosajones, al sol de hoy, esa generación aún sigue haciendo buena música. Siempre he sido un estudiante y evolucionar con el cambio del mundo, eso me ha ayudado. Pero a la misma vez debes traer la experiencia a la mesa y dejar que el nuevo talento traiga a la mesa sus nuevas ideas.

¿Ha bajado la calidad de la música?

Ante ese argumento dijo: ´´Es una pregunta, que yo me sigo cuestionando. Lo que sí es un reto para cualquier artista al día de hoy, es el consumo. Es bueno que te consuman rápido, pero a la misma vez parece que estamos en una era desechable. Entonces, el período de vida de un artista, ¿de cuánto tiempo es?

Continúa diciendo: ´´ Si jugaste bien el juego, invertiste y ahorraste a pesar de que ya no estás en tu momento, le sacaste provecho. Los chamaquitos nuevos sí pueden pegar rápidamente, pero tienen el reto de cómo se van a quedar vigente.

¿Quién será el nuevo líder del movimiento?

Daddy Yankee comenta que no tiene en mente a una persona en específica, pero admite que un buen líder del movimiento sin dudas lo es Bad Bunny, que a pesar de estar en su mejor momento musical, ha demostrado no ser egoísta dentro del movimiento una característica típica de un líder.

¿Cirugías?

Asegura que nunca se ha hecho cirugía. Responsabiliza los buenos genes de su madre y abuela. ‘’Muchas personas creen que me he realizado arreglitos en la cara y dentadura, pero nada que ver’’.

Nunca grabó con Tego y Vico C

‘’Con Vico C no hubo interés entre ambas partes. Siempre nos respetamos, pero nunca se dio. Vico sí ha sido una influencia pero nunca fue parte del género del reggaetón. Con Tego hubo una situación con lo de Eddy, y él decidió irse de su lado, pero nunca hubo un acercamiento entre ambas partes. Recientemente, nos encontramos, y estamos bien’’.

Lo que no le gusta de la industria de la música de hoy

‘’Sin dudas algunas, hay muchas voces, podcast que dan opiniones del género y no sabes de la cultura de nuestra música. Hay muchas personas que quieren hablar por el género, cualquier persona quiere el protagonismo y el reconocimiento, y muchas veces lo hacen desde un punto de vista muy erróneo.

Finalmente, el artista boricua resaltó las cualidades positivas de Raphy Pina, valorando el trabajo del productor y su apoyo como ser humano. Y ante sus fracasos durante su carrera profesional, concluyó diciendo: "Yo creo que no fueron fracasos profesionales, sino personales. Porque nosotros los artistas estamos en un trabajo de valientes. Es un trabajo abierto a la crítica. Yo tuve un tiempo adicto a la aprobación. Y si uno no se sentía aceptado, se nos caía el mundo. Yo llegué a ser vulnerable a las críticas. Pero cuando me fui alejando de los temores comprendí que era cuando mejor me sentía. Decidí no ser esclavo de nadie. Fracasando se aprende".

Concluyó diciendo que cree en el pensamiento y la postura del individuo. Asegura tener hoy en día sus propios pensamientos, pero le gusta escuchar a los demás: "Tome la decisión de que Dios es el único que tiene poder sobre mí’’.