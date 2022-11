Tokischa realiza colaboración con el cantante de corridos Natanael Cano

Redacción de Entretenimiento

Paulus Music junto con Sony Music Latin lanzan la nueva canción y video musical de dos artistas jóvenes y sin disculpas que lideran sus propios géneros dentro de la escena musical latina. El tema se llama "Kilos de Amor", de la rapera dominicana Tokischa junto a Natanael Cano, conocido como el innovador artista de Corridos Tumbados, y rapero mexicano. Ambos artistas se unen para infundir su respetada y disruptiva imagen y sonido (la música tradicional mexicana se une al Trap Latino) para entregar a sus fans un video musical que narra visualmente una historia de amor roto. Además, en el video musical y el arte de la portada, ambos artistas imitaron el doloroso e icónico amor de Frida y su marido, Diego Rivera. El simbolismo de Frida y Diego recrea la nueva y atrevida creatividad de Tokischa y Natanael en la era moderna.

Dirigido por Raymi Paulus, el video musical fue filmado creativamente en México, de donde es Natanael Cano y ha logrado el sonido del Corrido dentro de la nueva generación de amantes de la música. Los visuales muestran su amor roto con dolor y dividido a través de una valla metálica dentro de una iglesia que simboliza la separación de dos mundos con fe. El video musical también ha entregado visualmente el bajo mundo en México que Natanael Cano representa y Tokischa promueve su propio bajo mundo de la República Dominicana a través de su música.

Esta es la primera vez que Tokischa como artista expresa naturalmente en su música un sonido rapeado/cantado mezclado con elementos tradicionales mexicanos. Recientemente, Tokischa adelantó el disco en su actuación en el Tiny Desk de NPR a finales de septiembre para el Mes de la Herencia Latinoamericana. El tema y el video representan el movimiento que la nueva generación ha estado celebrando musicalmente sobre ambas culturas.

Acerca de TOKISCHA:

Tokischa es un talento emergente que deconstruye las percepciones y las normas que rodean el papel de la mujer. Su estilo es una trampa cruda y auténtica que pocos artistas se atreven a perseguir. En su mundo, no hay miedo a mostrar a la sociedad lo que hace, lo que le gusta y quién es. Promueve una forma de vida libre de hipocresía y estereotipos de género. Su tono de voz es inmediatamente identificable y es otro factor importante que hace que sus canciones sean distintivas. Además de sus propios temas pioneros de dembow, que ya se han convertido en éxitos en su país natal, República Dominicana, y en otros países de habla hispana, y que han atraído millones de visitas en YouTube en los últimos tres años, Tokischa ha llamado la atención de un mayor número de fans internacionales a través de dos colaboraciones aclamadas por la crítica con Rosalía ("Linda" y "La combi Versace"), el trabajo con J Balvin, y ahora el nuevo lanzamiento de "Estilazo" con Marshmello. Según Billboard: "Dembow está ganando reconocimiento global... [Tokischa ha brillado con su música rompedora y sin complejos, llevando a la vanguardia la floreciente escena local de la República Dominicana". En abril, los focos sobre Tokischa se volvieron aún más brillantes, con un reciente perfil del New York Times que declaraba: "La última rebelde de la música latina no se contiene... y dice su verdad... una feminista intrépida cuyo espíritu insurgente está abriendo camino... una agitadora necesaria y una figura cultural queer sexopositiva cuyas actuaciones hacen un gesto hacia la liberación".