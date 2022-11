Cabras, un tercer ojo, cruces y otros símbolos que usan los artistas en el escenario

Audry Trinidad

Santo Domingo, RD

La cabra que Daddy Yankee subió al escenario en el Estadio Olímpico no pasó desapercibida. A mucha gente le ha llamado la atención este recurso. Algunos más atrevidos hasta lo tildan de satánico luego de que se visualizara la cabeza de ese animal en la pantalla gigante y que pertenece a la portada del más reciente álbum, “Legend Daddy”.

La cabeza de la cabra del álbum del “Big Boss” ha sido relacionada con Baphomet, un personaje de los relatos míticos de la Antigua Babilonia que representa el satanismo. Este es reconocido por ser una cabra barbuda con cuerpo humano y alas.

Sin embargo, se explicó que él utiliza este símbolo porque en los últimos tiempos se ha definido como ‘goat’, cabra en inglés, un acrónimo coloquial (usado generalmente en el ámbito deportivo) que significa ‘greatest of all time’; en español quiere decir como “el mejor de todos los tiempos”.

En las redes sociales circulan varias teorías conspirativas que indican que el cantante de 46 años es miembro de los Illuminati o la Orden de los Iluminados, una sociedad secreta formada en Baviera que existió desde 1776 hasta 1785, de acuerdo con un reporte de la BBC, reseñó sobre el tema el periódico El Comercio de Perú.

Otros colegas

El artista puertorriqueño no es el único que ha sido tildado de utilizar símbolos o referencias paganas, existe una larga lista de famosos en la industria musical que en algún punto de sus vidas han sido cuestionados sobre el tema.

Bad Bunny, Anuel AA, Madonna, Lady Gaga, Katy Perry, Rihanna, Kesha, Beyonce, Michael Jackson, Nicky Minaj, Prince, entre otros. son algunos de los nombres relacionados a extraños símbolos en el escenario o en sus discos. Muchas de esas teorías suelen venir con la fama de los artistas.

De República Dominicana uno de los más recientes es Alá Jazá, quien andaba con un muñeco como amuleto de la buena suerte.

A quien primero Alá Jazá acomodaba en el escenario era a Tillán. Este muñeco se convirtió en su amuleto de la suerte. Algunos hasta lo asociaban a brujería para que supuestamente el cantante dominicano mantenga su pegada en el merengue de calle.

Él tuvo que salir a aclarar:. “¿Tú no crees que si fuese brujería no tuviéramos tres furgones de eso para que nos vaya bien?”. A Tillán simplemente lo calificó de su amigo. Lo compró “por ahí” y “es algo que el mánager me dice que no puedo hablar mucho de eso, que es algo privado”, llegó a decir.

En el mundo del reguetón hay varios casos de intérpretes que usan símbolos. Por ejemplo, Benito Antonio Martínez, conocido artísticamente como Bad Bunny, fue tema de conversación tras revelar la portada de su álbum “X100pre”, la cual consta de un ojo parecido al “Ojo de la providencia” también llamado “Ojo que todo lo ve” símbolo interpretado como la vigilancia de Dios sobre la humanidad, pero, señalado por la iglesia como uno más de los tantos símbolos blasfemos.

Los rumores crecieron aún más cuando el cantante hizo acto de presencia en la alfombra roja de los American Music Awards de 2018, con un tercer ojo pegado en la frente, lo que causó que este fuese catalogado como parte de la secta illuminati.

Anuel AA también ha sido tema de conversación por hacer referencias directas y señas con el triángulo illuminati, llamando de esa manera hasta a dos de sus canciones en colaboración con Lil Pump y “Los illuminatis” con el rapero dominicano Rochy RD.

Anuel se refiere como un Illuminati en varios de sus temas, haciendo referencias como “somos intocables los illuminatis” o al decir “tengo un pacto con la muerte”, en una de sus canciones.

Del mundo pop, Lady Gaga es otra en la lista que ha causado revuelo por sus acciones, acusada de ser Illuminati tras realizar señas en referencia al ojo de la providencia en sus videos y presentaciones, bailar en el escenario con el cuerpo bañado en sangre artificial hasta llegar a utilizar un vestuario totalmente hecho de carne animal.

Estas acciones provocaron que en 2012 su show fuera cancelado en Indonesia, luego de que los legisladores islamistas la calificaran de “satánica”.

En el mundo de la música nacen a diario cientos de supersticiones con artistas de fama mundial, si bien, es cierto que no pasan de ser solo eso, puesto que los artistas mencionados anteriormente nunca han verificado o desmentido alguno de esos rumores.

Katy Perry

La cantante Katy Perry fue cuestionada con la portada de su disco “Witness”, en la que se le observa taparse los ojos con sus manos mientras posee otro ojo en su boca. Esto hizo que la audiencia especulara sobre si se trataba de alguna referencia idolatra. Perry había sido motivo de polémica por su video “Dark Horse”, en el cual según religiosos “su letra incita a la magia oscura”.

En el video se pueden visualizar figuras en referencia al antiguo Egipto y de “Anubis”, un dios con cabeza de chacal perteneciente a la mitología egipcia.

Pioneros

Este recurso no es nuevo ni pertenece a un género en específico. Son los rockeros y los intérpretes de “heavy metal” quienes se destacaron por uso de imágenes, crucifijos, calaveras y otras prendas llamativas.

Los Beatles no escaparon a eso con su mítico álbum “Sgt Pepper´s Lonely Hearts Club Band”. En 1999 Eminem lanzó el disco “The Slim Shady LO”, con el cual simbolizaba el ambiente que le rodeaba en esa época.

Tampoco artistas como Eminem, Bono o Prince escaparon de usar alteraciones o propuestas fuera de lo común.

Para una generación demasiado joven para recordar lo que ocurría a fines de la década de los 70 o el impacto de “Purple Rain” en 1984, Prince era simplemente como otro excéntrico artista que decidió cambiar su identidad por un símbolo, reseña el portal de la BBC de Londres.

En 1993, Prince sorprendió al mundo del entretenimiento y a sus seguidores cuando anunció que dejaría de llamarse así, y que en adelante sería conocido por el “símbolo del amor”, una mezcla de los símbolos de los géneros sexuales masculino y femenino.