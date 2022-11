El Rey del Reguetón puso a bailar hasta a una abuelita en silla de ruedas en el Olímpico

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Desde una abuelita en silla de ruedas, gente de todas las generaciones, adultos, jóvenes y niños, así estuvo compuesto el público que fue a despedir a Daddy Yankee, la noche del pasado sábado, en su último concierto en el país, de su gira de despedida “La Última Vuelta World Tour”.

Con un estadio abarrotado, el reguetonero boricua hizo un recorrido por todos sus éxitos musicales, siempre llevando un mensaje limpio de estímulo a la juventud y de gratitud a Dios, presentando un concierto que se caracterizó por una descarga de tecnología a través de la cual compartió con varios artistas internacionales y dos invitados dominicanos en vivo, El Alfa y Omega “El Fuerte”.

El artista no podía ofrecer un musical sin su tradicional “limpia parabrisas”, momento en el que se llenan las gradas de celulares con las luces encendidas bailando de un lado a otro. Asimismo, la muchedumbre retumbó el lugar entonando, a 12 años de haberse estrenado, el éxito “La gasolina”.

“Muchas gracias por estar aquí, ustedes saben que este es mi último show en esta hermosa tierra, en mi tierra hermana, muchas gracias a toda mi gente por venir a este gran recuerdo”, dijo.

“Vamos a cantar todos esos clásicos y los nuevos clásicos. Vamos a rumbear toda la noche”, prometió.

La lluvia fue testigo del adiós del “chamaquito” que nació en un caserío, que hizo sus primeras presentaciones en Agua Splash y que reconoce a República Dominicana como una de sus musas a la hora de crear éxitos como “Lo que pasó, pasó” y “Llamado de emergencia”.

16 bailarines, músicos con instrumentos, un Dj y un corista, segunda voz o “doble voz”, hicieron parte de la noche que todos los fanáticos presentes recordarán por siempre.

No pararse sobre los asientos durante el espectáculo, no fue una utopía: sí, se cumplió. Sobre esto, los organizadores habían advertido que los fanáticos que no respetarán ese mandato, sería expulsado del lugar.

Daddy Yankee, conocido también como “DY”, recuerda constantemente su devoción a Dios, y esto, en este evento no fue la excepción, ya que antes de bajar del escenario, alzó una oración al Altísimo.

Invitados

La mayoría de invitados de “Big Boss” estuvieron presentes con la ayuda de grabaciones en holograma. Tal fue el caso de Rauw Alejandro, Lunay, Ozuna, Anuel AA, el dúo Zion y Lennox y Luis Fonsi, con este último interpretando “Despacito”, tema que posee el videoclip más visto del mundo en la plataforma de YouTube.

Dominicanos

El Alfa y Omega fueron los invitados nacionales que se presentaron en vivo y entonaron canciones junto a Yankee. Omega cantó “¿Qué tengo que hacer?”. Mientras que El Alfa "El Jefe" encendió el ambiente a ritmo de dembow con los temas “PAM” y “Bombón”.

Abuso del holograma

Abusar del holograma fue una mala idea, ya que fue un recurso que agotó y causó ruido visualmente a los asistentes.

Omega cansado

Por otro lado, la participación de Omega no fue la esperada. El merenguero lució cansado o no se encontraba preparado para subir a un escenario de ese nivel.