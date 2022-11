Anitta, la mejor artista latina en los Europe Music Awards de MTV

Anitta se ha proclamado este domingo como la mejor artista latina de los Europe Music Awards (EMA), los premios europeos de la cadena MTV concedidos en una ceremonia celebrada en el PSD Bank Dome de Düsseldorf (Alemania).

En un vídeo grabado, la intérprete y compositora ha agradecido a sus seguidores este galardón que se han encargado de desvelar durante la gala los actores Luis Gerardo Méndez y el español Miguel Ángel Silvestre.

La brasileña, la única artista latina que se ha alzado con un galardón en esta ceremonia, se ha impuesto en una categoría de alto nivel a la que también aspiraban la española Rosalía, el puertorriqueño Bad Bunny, la estadounidense Becky G y los colombianos J Balvin y Shakira.

Nacida como Larissa de Macedo Machado (Río de Janeiro, 1993), su triunfo constituye un relato de superación desde unos orígenes muy humildes hasta forjarse una carrera como una de las grandes estrellas de Brasil que ha trascendido las fronteras de su país con cinco discos de estudio, desde el inicial "Anitta" (2013) hasta el más reciente "Versions of Me" (2022).

De hecho, este reconocimiento de MTV llega después de convertirse en la primera mujer latina del mundo que alcanzó el número 1 en la lista mundial de Spotify gracias a "Envolver", el mismo tema que le proporcionó el pasado mes de agosto el premio al "mejor video latino" en los Video Music Award (VMA) de MTV, los galardones hermanos de los EMA que MTV produce en EE.UU.

Asimismo, Anitta ha conseguido revalidar la misma distinción que recibió hace solo una semana en España en Los40 Music Awards, donde se convirtió en una de las grandes protagonistas de la gala por su insinuante baile de cadera frente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso.

