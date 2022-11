La Ross María revela que sufre depresión y ansiedad

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Luego de las especulaciones que la acusaban de haber atentado contra su vida, la cantante La Ross María reveló que todo se debió a una sobredosis involuntaria de fármacos para tratar la depresión, ya que acostumbraba a aumentar la cantidad indicada con el objetivo de tener un mayor resultado.

La Ross explicó que ese día que tuvo que ser hospitalizada luego de medicarse, se encontraba padeciendo “anemia crónica y no lo sabía”, además aseguró que al llegar al centro de salud, los médicos dedujeron que la causa de su malestar fue producto de un exceso de ingesta de medicamentos y que había sido “intento de suicidio”, lo que provocó que en los medios se filtrara una información incorrecta.

La intérprete de “Mi regalo más bonito” contó que la situación de salud, que también incluyen ataques de ansiedad, se generó a raíz de algunos “traumas, que la enfermedad de mi mamá, que amarrarla con cadena, que ver sus crisis, yo fui abandonada, abusos, maltratos”, todos sucedidos en su niñez.

“Yo obligatoriamente tenía que ponerme en tratamiento, entonces las pastillas que yo tomo para eso me hacen efecto, pero cuando yo me siento muy mal, que yo siento que ya no doy para más, yo duplicó la dosis”, confesó durante una entrevista en "Alofoke Radio Show".

Con respecto al tema del suicidio, La Ross dijo ser “muy creyente”, tener conocimiento de la Sagrada Escritura y estar consciente de que quitarse la vida “es el único pecado que Dios aborrece y no perdona”, por lo que no lo contemplaría.

Tras los rumores, fue el manager de la exponente urbana, Súper Kenny, quien salió a aclarar que la joven de 19 años solo se encontraba atravesando por una “recaída emocional”.

“La artista La Ross María se encuentra estable en estos momentos luego de una recaída emocional por asuntos personales. La Ross María fue llevada al hospital para controlar su estado de ansiedad en esos momentos donde luego de una evaluación médica fue diagnosticada con anemia por lo que debió seguir el tratamiento correspondiente”, dijo Kenny en un comunicado.

Días más tarde, La Ross también negó que se haya tratado de un suicidio y que luego ofrecería detalles de lo ocurrido.

En junio, Dj Sammy, novio de la Ross, anunció que esta había perdido un embarazo luego de realizar dos conciertos en España.

“La verdad solo la sé yo, y en unos días, cuando yo considere prudente, les voy a contar la verdad y a desmentir eso que se hizo viral”, expresó en un video.