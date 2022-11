Daddy Yankee se despedirá esta noche de su público dominicano; las puertas abrirán a las 5 de la tarde

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

República Dominicana, país considerado por el cantante como “mi influencia” junto a Puerto Rico y Cuba, de acuerdo a su discurso en Premios Tu Mundo 2013 de la cadena estadounidense de habla hispana Telemundo, dirá adiós a “El Cangri”.

La apertura u “opening” del concierto estará a cargo del Dj LG Mena y las puertas abrirán a las 5 de la tarde. Asimismo, los organizadores indicaron que no se permite el ingreso de cigarrillos, sombrillas, cualquier tipo de alimento o bebida, cámaras profesionales y armas u objetos corto punzantes.

El máximo líder del reggaetón, reconocido por artistas como Bad Bunny, Myke Towers, Natti Natasha y Zion, habló por primera vez sobre el final de su carrera en septiembre del año pasado durante la entrega de Premios Billboard de la Música Latina 2021, donde recibió el galardón Salón de la Fama de Billboard.

“A través de mi trayectoria he ganado múltiples premios, pero nunca imaginé ser el primer artista urbano en la historia en ser incluido al salón de la fama de Billboard. Desde el barrio siempre tuve una visión y nunca me desenfoqué y fue ser el mejor de todos los tiempos gracias a ustedes. ¡Los invito a que no se pierdan mi última ronda musical que viene por ahí!”, dijo DY en su discurso mientras era aplaudido de manera eufórica por todos los presentes.

Pero no fue hasta marzo del presente año que utilizó sus redes sociales para expresar que: “Formalmente, hoy anuncio mi retiro de la música. Entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de conciertos, y lo voy a despedir celebrando estos 32 años de trayectoria con esta pieza de colección titulada: “Legendaddy”.

Hace unos días, el empresario Saymon Díaz, quien es el encargado de este espectáculo junto a su productora de eventos SD Concerts, reveló que las boletas para el mismo se encuentran agotadas.

Las entradas que tenían un precio de RD$2,500 gradas, RD$7,700 y 9,500 VIP y Special Guest desde RD$16,000 a RD$25,000 aparecen “sold out” en la boletería digital, tuboleta.com.do. Asimismo, Terreno (Perreo standing) con un precio de RD$4,000 y RD$2,500 gradas.

“¡NOS FUIMOS FULL! TOTALMENTE SOLD OUT ”, escribió SD Concerts en sus redes sociales junto a la imagen oficial del evento con la palabra “Sold out” en rojo y que en español se traduce como “Vendido”.

Recordemos que los organizadores también advirtieron que expulsaran del “show” a las personas que se suban en los asientos, especialmente de las áreas principales, es decir, Special Guest y VIP.

"Totalmente prohibido subirse en las sillas de special guest & vip durante el concierto. ¡En caso de incumplimiento podrá ser sacado del estadio!", cita el texto.