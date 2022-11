Carlos Adyan, presentador de Telemundo, pierde una carilla dental durante transmisión en vivo

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

En una transmisión televisiva en vivo todo puede pasar. De esto, el presentador Carlos Adyan es un ejemplo, ya que mientras conducía el programa "En Casa con Telemundo" junto a Chiky Bombom, Ana Jurka y Aleyda Ortiz, se le cayó una carilla dental, pieza de porcelana que se utiliza para mejorar la apariencia de lis dientes dándoles una apariencia más blanca.

"Ay, me tragué", dijo Adyan previo a Chiky preguntarle: "Ay, ¿qué te tragaste?". Todo esto, ocurrió frente a la pantalla, aunque Ortiz y Jurka intentaron proteger a su compañero y continuar con el show.

Más tarde, el comunicador compartió en su Instagram el video del momento, y aunque lo definió como extraordinario, aseguro que decidió hacerlo público el, antes que cualquier otro lo hiciera en su lugar.

Asimismo, el joven de origen boricua también explicó que el accidente de debió a algo que había comido entre comerciales de publicidad.

"Me han pasado cosas fuertes al aire, pero lo de hoy fue extraordinario. Se me cayó la carilla en pleno ‘show’, salí 20 segundos del ‘set’, me la acomodé, y seguí conduciendo toda la hora. En el segmento anterior me había comido una tostada mexicana muy dura y la lámina se despegó. Lo importante es que me la acomodé, terminé el ‘show’ y mi querido doctor Beauchamp me atendió de emergencia. No lo iba a contar, pero recibí un montón de mensajes y para que no les cuenten mal mejor les digo yo", escribió en la publicación.