Temporada 6 de Élite traerá la violencia de género y la transfobia a la pantalla

Netflix estrena el próximo viernes 18 de noviembre la temporada 6 de 'Élite', serie creada por Carlos Montero y Darío Madrona. La nueva entrega, que tratará temas como la violencia de género o la transfobia, llega envuelta en polémica después de que el actor Paco León dijera en una entrevista que la ficción le parecía "una mierda muy grande"

Según Montero y Vaca, la temporada 6 traerá "tramas más profundas" y tendrá como trama central la recuperación de Isadora tras sufrir una violación. "Los espectadores se van a encontrar una temporada muy emocional", dice Valentina Zenere, que encarna a la víctima. "El personaje empezó siendo antifeminista, sufrió el abuso al final de la quinta temporada y ahora vemos cómo hace eso girar al personaje", revela Montero.

Además, la sexta entrega de 'Elite' presentará el primer personaje trans de la serie, encarnado por Ander Puig. "Es bueno que se muestre en pantalla la diversidad, es la vida, es lo que pasa, es la actualidad, no podemos negarlo", comenta el actor.

"La diversidad está en nuestro ADN porque nosotros somos parte de esa diversidad. Nuestro mérito es que, normalmente, las tramas LGTB o racializadas tienen una sombra de desgracia y drama, mientras que aquí les damos todo el poder del mundo, les hacemos personajes poderosos. Dicen que metemos trama LGTB con calzador. En esta serie siempre va a haber personajes LGTB, siempre", reivindica Vaca. "No podría existir 'Élite' sin LGTB", matiza Montero.

La homofobia en el deporte, las relaciones tóxicas entre jóvenes, el racismo y el impacto de las redes sociales son otros de los temas que tratará la entrega. "Esta temporada es una de las más fuertes a nivel de temática y profundidad en temas bastante densos, temas muy maduros y reales. Es una temporada bastante realista", confirma Manu Ríos.

UNA ENTREGA CON NUEVAS CARAS

Ander Puig, Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa y Álex Pastrana son los fichajes de 'Élite' para la sexta temporada. "Que se vayan renovando los personajes da frescura a la serie, es una serie en la que no se acaban las tramas jamás. Temas de actualidad hay siempre", opina Carla Díaz.

"'Élite' es una serie que, a nivel estética, engancha mucho. Visualmente está muy cuidada y es una serie que no te implica estar concentrado al 100%. Es una serie rápida, entretenida, fresca", esgrime Arrufat. "Las temáticas que toca desde la ficción, que están presentes en la sociedad, te hace reflexionar. Te pone una realidad que a veces, a lo mejor, ni conocías, y ya tienes algo que comentar con la gente de tu alrededor. Tiene muchos elementos que atrapan y por eso sigue funcionando", añade Pastrana sobre el éxito de la producción, que ya ha confirmado su séptima temporada.

Además de los mencionados actores, completan el reparto André Lamoglia, Adam Nourou y Martina Cariddi, entre otros. La temporada 6 de 'Élite' llega a Netflix el 18 de noviembre.

¿en quién confiarás cuando todo se derrumbe?

Élite vuelve a Netflix el 18 de noviembre.



who will you trust when everything falls apart?

Elite returns to Netflix on November 18. pic.twitter.com/hJQWP5Jjbj