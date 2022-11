“Los Montaner”, una serie de telerrealidad con un tipo de drama muy diferente

Alicia Civita/EFE

Miami, Estados Unidos

La serie “Los Montaner”, que se estrenó este miércoles en Disney +, es una divertida nueva entrega que se destaca en el abarrotado mundo de la telerrealidad, porque la famosa familia de Ricardo Montaner quiere demostrar “que es posible tener una vida normal y triunfar en el mundo del espectáculo, sin abandonar los valores”.

Así lo afirmó en entrevista con EFE el patriarca de la familia, el cantautor venezolano-argentino Ricardo Montaner, quien acompañado de su esposa, la directora de cine y video Marlene Rodríguez Montaner, cerró una serie de entrevistas con sus tres hijos menores, Eva Luna, Mau y Rick, y sus respectivos cónyuges, quienes protagonizan la serie.

“Gracias a que tenemos esta excusa de que somos artistas, también queríamos mostrar cómo es una familia que se conecta a través del amor y de una relación profunda con Dios”, dijo Rodríguez Montaner.

Eso no quiere decir que no haya drama en “Los Montaner”. Los anillos que no aparecen en la boda de Ricky Montaner, por ejemplo, generan adrenalina por un rato. El estrés en un concierto en México en el que todo parece salir mal también genera esa conexión de la audiencia con los altibajos emocionales de un programa de telerrealidad.

Pero “para nada se ven peleas o gritos. Porque eso no pasa en mi familia. Mis papás no se tratan así y nosotros aprendimos que eso no es tolerado”, indicó Ricky Montaner.

“La idea de hacer esto salió del interés del público en las redes sociales sobre nuestra vida en familia y encontramos con Disney y NTERTAIN (la casa productora) a los socios ideales para hacerlo, porque ellos no estaban interesados en crear chismes o peleas falsas, ellos sencillamente nos acompañaron en la realidad de nuestras vidas”, indicó Mau Montaner.

Esa compañía “llegó a un punto en la que comenzó hasta a pasar desapercibida”, admitió el cantante colombiano Camilo, quien reveló que durante la filmación en su casa con su esposa Evaluna Montaner estuvieron presentes dos equipos de cámara, que capturaron su día a día. La dinámica era similar en los otros tres hogares de los Montaner.

UN DRAMA DIFERENTE

“Los Montaner” capta la intimidad no solo del cantautor colombiano y la hija menor de Montaner, quienes en esa época no solo estaban de gira, sino que esperaban a su hija Índigo, nacida en abril de 2022.

También explora el despegue de la carrera de Mau y Ricky en Argentina y México, la boda de Ricky en Argentina con su ahora esposa, la modelo e ‘influencer’ Stefanía Roitman, y los sacrificios de una carrera que requiere constantes y, a veces, largos viajes, jornadas extendidas e intensas y, en el caso de los chicos, adaptar agendas a los requerimientos del proceso migratorio de sus parejas.

Tanto la diseñadora y artista gráfica Sara Escobar, la mujer de Mau, como Stefanía, quedaron confinadas a las fronteras de Estados Unidos, mientras procesaban sus estatus de residentes.

“Hay drama, pero es diferente”, reconoció Mau.

“Lo que quisiera es que cuando la gente vea los episodios sienta un ‘apapacho’ (cariño) en el corazón”, expresó Evaluna.

LATIN GRAMMYS, NAVIDAD Y GIRAS

Así como lo muestran en “Los Montaner”, todos los integrantes de la familia tienen agendas apretadísimas, que tratan de compaginar para estar juntos el mayor tiempo posible. Para las fiestas de Navidad y Fin de Año, Los Montaner se reunirán en una casa alquilada en el norte del continente para que Índigo y Apolo -el bebé de Mau, nacido en octubre- "pasen su primera Navidad con nieve”.

Antes, Ricardo Montaner, Evaluna y Camilo participarán en la entrega de los Premios Latin Grammy de 2022, que tendrá lugar en Las Vegas (EE.UU.) el próximo 17 de noviembre. El patriarca está nominado al mejor disco de tangos, mientras que el yerno compite en seis categorías.

Para 2023, Mau y Ricky aseguraron que se concentrarán en el público de México y Estados Unidos, mientras que Montaner anunció esta semana que en abril comenzará una nueva gira con el nombre “Ya te echo de menos”, el nombre del sencillo que sale este jueves.