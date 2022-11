JLo "orgullosa" de llevar el apellido de su esposo: "mi nombre legal será Sra. Affleck porque estamos unidos"

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

A raíz de un artículo de opinión que publicara el periódico The New York Times expresando decepción con el hecho de que una mujer que represente feminismo como Jennifer López llevara el apellido de su esposo, Ben Affleck, la artista estadounidense de origen boricua respondió durante una entrevista con motivo a la portada de diciembre de la revista Vogue.

"La gente todavía me va a llamar Jennifer López. Pero mi nombre legal será Sra. Affleck porque estamos unidos. Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de eso. No creo que eso sea un problema", explicó la actriz y cantante.

Sobre si estaría de acuerdo en que el protagonista de "Batman" adoptara el apellido "López", la también empresaria dijo "¡No! No es tradicional. No tiene ningún romance. Se siente como si fuera un movimiento de poder, ¿sabes a lo que me refiero? Tengo mucho control sobre mi propia vida y destino y me siento empoderada como mujer y como persona. Puedo entender que la gente tenga sus sentimientos al respecto, y eso también está bien.".

Para "La Diva del Bronx", ser llamada "Sra. Affleck" es "romántico" y "todavía me transmite tradición y romance, y tal vez soy ese tipo de chica".

En abril, JLo anunció a través de un video en su página web que se había comprometido por segunda ocasión con Affleck. En el corto se puede ver cuando “Jenny From The Block”, entre lágrimas, muestra la espectacular joya de esmeralda acompañada por dos diamantes a los costados. Finalmente, las estrellas de Hollywood confirmaron su matrimonio el pasado 17 de julio.