Diputado Bolívar Valera solicita derogar resolución que restringe libertad empresarial en provincia Santo Domingo

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El diputado de la provincia Santo Domingo, Bolívar Valera, del Partido de la Liberación Dominicana, anunció el depósito de una resolución legislativa que busca derogar la reciente resolución No. 007/2022 del Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en la provincia.

El legislador denunció que tanto el ministro Jesús- Chu- Vázquez, como el director de la Policía, Alberto Then, continúan improvisando con la seguridad ciudadana de la provincia con el anuncio de la resolución No. 007/2022. El diputado recordó que con dicha resolución se restringe la venta y expendio de bebidas alcohólicas en todo establecimiento comercial de lunes a domingo desde las doce de la madrugada (12:00 am.) hasta ocho de la mañana. (8:00 a.m.), en los municipios Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Boca Chica, Los Alcarrizos, Pedro Brand, San Antonio de Guerra, y los distritos municipales pertenecientes a cada uno de los municipios anteriores, de la provincia Santo Domingo.

Aseguró que dichas disposiciones son contrarias a la Constitución y a las leyes dominicanas, afectando el derecho constitucional a la libertad empresarial, libertad de recreo y asociación. Consideró que las restricciones que pueden dar lugar al cierre temporal o definitivo del establecimiento, así como, a la cancelación de las licencias o permisos correspondientes, no cuentan con el aval legal ni de la población afectada. Afirmó que todos los comerciantes y empresas del sector, se encuentran unificados en su oposición a dicha resolución y demás medidas anunciadas.

“Nuestras autoridades no pueden castigar al comerciante legal, que trabaja honradamente para llevar sustento a su familia. No podemos dejar que la criminalidad nos gane y con esta resolución tanto el ministro de Interior y Policía, como el director de la Policía Nacional, demuestran su ineficiencia en el control de la delincuencia. No existe una estrategia real para enfrentar el problema de la seguridad ciudadana”, afirmó el diputado Bolívar Valera.

Asimismo, criticó que el presidente Luis Abinader declaró Emergencia Nacional en la provincia Santo Domingo, sin someterlo al Congreso Nacional. “Vivimos en un Estado de Derecho con una Constitución que debe respetarse. El presidente Abinader no puede aprobar un Estado de Emergencia sin permiso del Congreso, es inconstitucional y contrario al sentir del pueblo”- aseguró el legislador.

El representante de la provincia Santo Domingo, invitó a las autoridades a realizar una mesa de trabajo que incluya a los empresarios, munícipes y comerciantes de la zona. Estimó que sólo trabajando juntos en una estrategia enfocada en resultados reales, se puede garantizar seguridad ciudadana.

“Como legislador y representante de la provincia Santo Domingo, continuaremos trabajando de la mano con nuestros munícipes para tener una verdadera seguridad ciudadana que contribuya al desarrollo empresarial de nuestra ciudadanía. Invitamos a todas las autoridades a cumplir sus obligaciones y dar resultados a las necesidades de nuestra gente” afirmó el diputado Bolívar Valera.