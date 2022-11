Shakira es la nueva imagen de Burberry

Luego de un año muy ajetreado y en vista de un 2023 con grandes planes como el de su mudanza de España a Miami y el lanzamiento de su nuevo álbum, la artista colombiana Shakira se estrenó este miércoles como imagen de la firma británica Burberry con su campaña 'The Night Before'.

La marca explica en su página web que este proyecto protagonizado por la también empresaria "se trata de una celebración de la diversión y la anticipación de los preparativos festivos, capturados a través de una lente audazmente británica y Burberry, protagonizada por Shakira y Burna Boy.".

En las imágenes, la intérprete de "Suerte" luce un vestido transparente tipo lápiz hasta el tobillo, con mucha transparencia y brillos, característicos de la época de Navidad, además de un conjunto de falda, gabardina y camisa, el tradicional estampado de rayas de Burberry y el llamativo anillo con lo palabra 'Love" en su meñique.

'The Night Before': @Shakira sets a boldly #Burberry festive season in motion



Watch the full film at https://t.co/bKzoVTL1FP#BurberryFestive pic.twitter.com/kb8GkS1Nfy