"The Crown" mostrará la perspectiva de Carlos III en divorcio con Diana de Gales

Dominic West, quien interpreta al ahora rey Carlos III en la serie "The Crown", dijo el martes que espera que la producción de Netflix de a los espectadores una "perspectiva" sobre el monarca, pese a la polémica que despierta la ficción sobre la familia real británica.

La estrella, de 53 años, interpreta a Carlos III durante un período tumultuoso de su vida cuando todavía era príncipe y tenía una aventura con Camilla, que ahora es su esposa.

También aborda el divorcio de su primera mujer, la princesa Diana.

Antes de que las estrellas del programa se reúnan en Londres para el estreno mundial de su quinta temporada de "The Crown", West afirmó que espera que el público le de a Carlos el "beneficio de la duda" después de ver la última entrega.

Pero reconoció que el programa aborda temas delicados, y "cubre un momento en que tenía mala prensa".

"Siempre hay dos lados en un divorcio. Espero que la serie brinde un poco de perspectiva y que todos tengan una visión más justa sobre los hechos", destacó.

La temporada aborda temas como la entrevista televisiva de Diana en 1995, el proceso de divorcio y las tensiones de Carlos con su madre, la reina Isabel II, que murió hace dos meses.

Las críticas sobre la veracidad de las historias relatadas obligó a Netflix y al guionista Peter Morgan a defenderse.

Se añadió un descargo de responsabilidad diciendo que la producción es una "dramatización de ficción inspirada en eventos reales".

To play a Royal, one must sound like a Royal. pic.twitter.com/UDMffuWhQM