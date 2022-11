No solo a la exnovia de Nicky Jam: las brujerías en busca de amor, fama o fortuna atraen a celebridades

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La superstición abunda entre los humanos y las celebridades no son ajenas. Como muchos, el amor, la fama y la fortuna son objetivos que se buscan y si una varita mágica lo resuelve pues ¡aleluya! Génesis Aleska, por ejemplo, se convenció aparentemente de que la brujería y santería era el método ideal para retener al hombre de su vida, al exponente urbano Nicky Jam.

Desde hace décadas la búsqueda de los seres gira alrededor de los famosos. Menciones de supuestas brujerías no dejan fuera ni a Jennifer López. Tampoco a Celia Cruz ni a Beyonce, Brad Pitt o Katy Perry.

El primero esposo de la cantante Jennifer Lopez, Ojani Noa, afirmó en una ocasión que la diva realizaba rituales de brujería.

Según el testimonio de Noa, ambos solían tener una madrina de magia negra que los protegía de los males y que, con el tiempo, terminó siendo la "gurú" de JLo.

Ella fue más allá y llegó a participar de sacrificios de animales con tal de que sus deseos se cumplieran, dijo Noa. Hasta ahora la diosa del Bronx no dijo nada al respecto.

En los mentideros de la farándula también se asegura que la fenecida guarachera cubana Celia Cruz era "santera" y que solía invocar a los dioses a la protección de su familia y de sus seres queridos, incluso en las letras de algunas canciones muy populares.

La socialité Kim Kardashian llegó a la fama de manera abrupta y sus millones no paran de reproducirse año a año. La farándula americana dice que ella tiene una "atracción mágica" con la buena fortuna y que es debido a la protección que recibe de los espíritus.

Lo mismo vaticinan algunos videntes sobre Paris Hilton: si bien la rubia nació en un imperio de oro, su suerte se vio favorecida debido a sus creencias más allá de la religión tradicional.

Ni Brad Pitt se salva de comentarios relacionados al tema. Se especuló una vez que el galán de Hollywood recurría a menudo al psicólogo Ron Bard, a partir del año 2000, cuando estaba en la relación con Jennifer Aniston.

Según el Telegraph, Bard le había vaticinado en Pitt en 2012 que su matrimonio con Angelina Jolie no iba a durar mucho. Dos años después de la pareja se separó.

Beyonce fue llamada bruja luego de de que su exbaterista, Kimberly Thompson, la demandara y solicitara orden de restricción porque le habría practicado magia negra en su contra. El juez desestimó tamaña acusación.

La cantante Katy Perry fue relacionada con las artes oscuras a raìz de una entrevista en la que declaró tener cuarzos para atraer el amor.

Perry, actual pareja del actor Orlando Bloom, aseguró que los usaba de vez en cuando para atraer hombres y así tener un poco de diversión casual, pero necesitaba de una conexión especial.

El más reciente caso envuelve a Nicky Jam, quien sería objeto de brujería por parte de su expareja, Génesis Aleska.

“Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se levante con ella, que no tenga paz, no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir… Su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos”, son algunos de los rezos que se le oye pronunciar a la presunta santera, que estaría ayudando a la modelo venezolana a cumplir su cometido..

Pues el empresario Miguel Mawad, quien fuera novio de Aleska antes que el cantante puertorriqueño, publicó en sus historias de Instagram videos donde se ve a la modelo venezolana hablar por videollamada con una supuesta hechicera.

En los audiovisuales, Aleska mencionó en varias ocasiones al intérprete de “X”. En una de esas menciones, se le escucha decir que quiere que “Nick Rivera Caminero no deje de pensar en mí, que me busque desesperadamente, que me extrañe, que quiera estar conmigo. Que Nick Rivera Caminero necesite hacerme el amor, necesite buscarme, necesite estar conmigo, que no tenga ojos para más nadie sino para mí. Que Nick Rivera Caminero solo piense en mí y no piense en más nadie, que solo se le levante el miembro conmigo”.

Luego de que el tema se convirtiera en tendencia, Aleska publicó un mensaje en sus redes sociales: “Cada quien es libre de creer en lo que quiera creer. Todos cometemos errores de eso se trata la vida. Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y todo esto solo me enseña una sola cosa, de que Dios es el único que siempre estará en mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas… Él es el único en quien debemos confiar y creer, y evidentemente tuve que pasar por muchos procesos para poder llegar a esta conclusión y hoy por hoy aferrarme más a él que nunca”.