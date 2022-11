Muere la rapera Hurricane G

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Hurricane G, la rapera neoyorquina de origen puertorriqueño y que es referente del movimiento urbano estadounidense, murió el domingo, informaron sus familiares. Tenía 52 años de edad.

La muerte de Gloria Rodríguez, su nombre real, fue confirmada por su ex pareja, Erick Sermon, quien escribió: “Mi corazón está roto hoy. Una de mis buenas amigas... la madre de mi hija mayor ha fallecido hoy”.

Hurricane G saltó a la fama a mediados de la década de 1990 después de aparecer en el éxito de Redman de 1992 "Tonight's da Night".

Siguió con otra canción de Redman, "Dare Iz a Darkside", en 1994 mientras colaboraba con Xzibit en la canción "At the Speed ??of Life" antes de lanzar su álbum debut, "All Woman", en 1997.

La artista, que rapeaba tanto en inglés como en español, "allanó el camino”, escribió Sermon.

La cantante "estaba en todas las revistas Hiphop con todas las mejores mujeres en ese momento", agregó Sermon.

Luego resaltó: "Ella será extrañada en todo el mundo. No puedo creer esto. Ruega por nosotros. Bellas bendiciones. Era una persona hermosa, una madre maravillosa tan real como parece”.

En vida colaboró con colegas como Keith Murray, Redman, Xzibit, Delinquent Habits, Funkdoobiest, Cocoa Brovaz y otros.

También apareció en el tema de Puff Daddy "P.E. 2000" y en el recopilatorio Hip-Hop en Español vol. 2 (2001) colaborando con Arianna Puello, además del compilado "Silencio = Muerte Red Hot + Latin" (1997).