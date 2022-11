Kenny G de regreso a Santo Domingo encuentra un público fiel

Santo Domingo, RD

Con un público rendido a sus melodías desde “Loving you”, su primera interpretación, se presentó en Santo Domingo el saxofonista estadounidense Kenny G terminando con una ausencia en el país de siete años.

Bajo la producción de ED Live, del empresario artístico Eduardo Durán, Kenny G inició su repertorio desde la audiencia del Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, sumando como segunda canción, desde allí, “Silohouette”, de cinco minutos y medio, de su quinto disco de estudio, el cual fue lanzado en el 1988 y que alcanzó el número un en las listas de jazz contemporáneo, el octavo puesto en Billboard 200 y el décimo en la tabla I + Discos B / Hip – Hop. Ya en el escenario, sumó “G Bop” y “Sabor a mi”.

“Muchas gracias amigos, mi español no es muy bueno”, adelantó. “Nosotros estamos muy contentos de estar esta noche aquí con ustedes y muchas gracias por habernos invitado a compartir esta noche tan especial con ustedes. Gracias por venir, vamos a divertirnos. Ahora queremos tocar para ustedes este tema”, dijo previo a “Havana”, con una combinación de guitarra, batería y percusión.

Acompañado de cinco músicos, desde la primera nota musical el público se dejó llevar por la magia de Kenny G. Y no es para menos, es un artista que hasta está en el libro Guinness y demostró sus dotes con otras interpretaciones como “Forever in Love”, “Naima” y “Pieces”.

Con un sonido impecable, cómplice de una armonía perfecta, el reencuentro de Kenny G y su público dominicano convirtió la velada en mágica, una combinación de éxitos y recuerdos que el público que llenó el teatro disfrutó y ovacionó de principio a fin.

“Ahora vamos a tomar este teatro y lo convertiremos en un club de jazz y lo haremos tocando grandes piezas de jazz desde el 1960 de grandes intérpretes que también iniciaron el bossa nova, esperamos que lo disfruten, se llama Desafinado”, agregó posteriormente

Durante aproximadamente dos horas, el artista agregó otros temas como “Anthem”, de su disco “Nes Standars” del 2021; “Sax-o-loco” de “Rhythm & Romance” del 2008”, “Heart & soul”, de su disco homónimo del 2010; “Cadenza”, en un solo de saxofón; “Songbird”, del ålbum “Duotones” del 1986”.

El final fue de película: “Titanic (My Heart Will Go On)”, completando un verdadero repaso por su gran discografía y abarcado importantes e icónicas interpretaciones como parte de su tour “The Hits”.