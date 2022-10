En el cine "Black Adam": interesante y fascinante porque rompe las reglas

Rubén Peralta Rigaud

Miami, Fl

Esta pregunta podría causar disgusto: ¿no se ha vuelto Dwayne Johnson algo aburrido? Claro, el ex luchador ya es entrañable y encantador, además de un auténtico genio del marketing que anuncia sin esfuerzo sus productos (películas, tequila, bebidas energéticas) a través de Instagram.

Y, sin embargo, él y su equipo siempre se las arreglan para que sus avances en llamar la atención nunca parezcan demasiado sistemáticos, aunque indudablemente lo son.

En la pantalla, Johnson se ha vuelto simplemente soso, lleva varios años haciendo el mismo papel. Resulta cansino y me trae recuerdos de la época en la que protagonizaba películas de acción no muy pulidas (entre ellas Welcome to the Jungle o Walking Tall) junto a olvidables comedias de musculitos que hacen el ridículo como Fairy Tale.

Si hay que creer las innumerables declaraciones de Johnson sobre Black Adam, también parece estar harto de los mismos papeles de siempre.

Se supone que ahora la producción del universo DC volverá a sacar su lado bruto y descarnado.

¿Es eso posible? Al fin y al cabo, se trata de una costosa adaptación de un cómic. Vale, la promoción habla de antihéroes y se supone que el original también es un poco más malvado y agresivo en ocasiones.

Seamos sinceros: ¿quién espera que una superproducción haga realmente tabla rasa hoy en día? Sobre todo cuando se dice que sólo el rodaje ha costado hasta 200 millones de dólares estadounidenses y que también se ha utilizado la tijera para una clasificación por edades más baja y comercial.

Adrianna Tomaz (Sarah Shahi), junto con su hermano Karim (Mohammed Amer) e Ismael Gregor (Marwan Kenzari), quieren encontrar una antigua corona, que sospechan está en una ruina y se supone que confiere un gran poder. Y no les vendría mal un poco de esto último, ya que su ciudad, Kahndaq, lleva tiempo oprimida por la organización criminal Intergang.

Por desgracia, esta organización aparece justo en el momento en que la corona está por fin a su alcance. Desesperada, Adrianna convoca al legendario héroe Teth-Adam (Dwayne Johnson), para matar a todos los atacantes y reducir la ciudad a escombros.

Mientras que el hijo de Adrianna, Amon (Bodhi Sabongui), un gran fan de los superhéroes, está encantado de que Kahndaq tenga ahora un héroe propio, la Sociedad de la Justicia de América no está nada emocionada de que un ser con un poder tan destructivo esté en la Tierra.

Así, Hawkman (Aldis Hodge), Atom Smasher (Noah Centineo), Cyclone (Quintessa Swindell) y el Doctor Fate (Pierce Brosnan) se proponen encerrar al ser divino antes de que pueda causar mayores estragos.

Al principio, o más bien cuando Teth Adam, como se le suele llamar dentro de la trama, despierta, la película da ciertamente la impresión inicial de que la clasificación PG13 se ha agotado.

Un brazo vuela aquí y allá y los esqueletos se derriten. Sin embargo, la acción ya carece de un verdadero punch y el hecho de que en el transcurso de la delgada y relativamente intercambiable historia se recorten los picos de violencia que aún estaban presentes al principio tampoco le hace ningún bien.

Al final, vuelve a ser el típico cine de superhéroes.

Éxtasis destructivo de la variedad limpia, rodado frente a la pantalla verde, ya que realmente muchas escenas no se rodaron frente a fondos reales, sino en escenarios de estudio y sólo frente a pantallas monocromáticas, porque Black Adam tiene un aspecto digital terriblemente impersonal, resbaladizo y feo.

Resulta muy molesto que una película que se anuncia como sobre héroes desechables se vea y se sienta tan penetrantemente intercambiable, una anti-complicidad que se aplica en gran medida a muchos otros aspectos de la película.

La Sociedad de la Justicia, a la que Amanda Waller (la ganadora del Oscar Viola Davis en su conocido papel de Escuadrón Suicida) manda a encerrar a Teth Adam, tiene un aspecto encantadoramente retro, al menos desde el punto de vista del diseño del vestuario, pero los propios personajes son igualmente aburridos y carecen de características interesantes, como el villano de la superproducción, por lo que este último opera en un nivel de fracaso propio.

Ya en el remake de Aladdin de Disney, el actor Marwan Kenzari no hizo un buen papel y, al igual que en Black Adam, no se le puede culpar a él, sino al guión, que parece olvidar por completo que la historia sigue necesitando un verdadero antagonista.

El resultado es una trama que tartamudea más que Michael Palin en Un pez llamado Wanda.

Ciertamente, Black Adam intenta inyectar humory esto consiste principalmente en que el mega-musculoso es enseñado por el hijo de la rebelde Isis (Shahi) a actuar mejor como superhéroe para ser cool e impresionante.

Recuerda un poco a Last Action Hero en los buenos momentos, pero los realizadores parecen haber entornado los ojos a Terminator 2.

En cualquier caso, los gags cansan rápidamente. Por lo demás, aún puedes reírte a carcajadas cuando Hawkman (Aldis Hodge, El hombre invisible) intenta explicar a Teth Adam la importancia del combate no letal.

Sin embargo, de alguna manera, los creadores parecen haber malinterpretado completamente el atractivo del personaje.

"Black Adam" es interesante y fascinante porque rompe las reglas.

La versión cinematográfica también lo hace, pero al final sigue siendo esclavo de la moral.

Esto le priva de cualquier forma de ambivalencia o alteridad. Dwayne Johnson sigue siendo Dwayne Johnson incluso en DC.

El actor se ha convertido finalmente en una marca.

El director Jaume Collet-Serra, que ya rodó Jungle Cruise con la estrella, no ha montado aquí una película, una historia adecuada que funcione bien, sino que en realidad es sólo un producto musculoso.

¿Molesta? No tanto, al menos no cuando se sabe lo que se presenta.

El hecho de que la película no sea completamente unidimensional se debe probablemente más al azar que a otra cosa.

Cuando los ciudadanos oprimidos del país ficticio de Khandaq se rebelan hacia el final, las imágenes de los levantamientos de las protestas en Irán resuenan en la mente. ¿Intencional? No, en absoluto.

Y tampoco es realmente efectivo, porque esta referencia a nuestra realidad se abandona rápidamente, ocupa muy poco espacio dentro del final y no se desarrolla más.

Resulta que durante unos buenos dos o tres minutos Black Adam evoca algo que no sólo tiene que ver con la expansión de su universo. ¿Aplausos por eso? No.

En principio, eso no es objetable.

Además, la última película de superhéroes de DC Comics, The Batman, fue más bien un drama criminal neo-noir.

Así que es perfectamente aceptable mostrar después un infierno hooligan directo, como contraprograma, pero un programa así debería ser al menos divertido.

Con Black Adam, esto sólo ocurre de vez en cuando. Un gran problema es que el personaje del título carece por completo de interés.

Los seres cómicos que son prácticamente divinos y a los que nadie puede hacer daño no son necesariamente adecuados para generar suspense.

Adam también es aburrido como personaje y se define por el hecho de que Dwayne Johnson se pasa la mayor parte del tiempo actuando de forma enfáticamente sombría y fría.

De vez en cuando intenta ser sarcástico, pero si tienes que explicarlo, arruina la broma desde el principio.

Para eso están los otros personajes, sobre todo, Noah Centineo, hasta ahora conocido principalmente por comedias adolescentes como A todos los chicos que he amado antes, está concebido como un claro alivio cómico.

Su Atom Slasher puede hincharse hasta alcanzar el tamaño de un rascacielos, con su correspondiente fuerza física incluida.

Su carácter es totalmente inútil, destacando sobre todo por su mayor apetito y su constante sobreesfuerzo.

A Cyclone no le va mejor, ni siquiera tiene un truco de personalidad, sino que se le permite recorrer la zona de una forma especialmente colorida, lo que hay que reconocer que es un espectáculo elegante, sobre todo en contraste con la lúgubre ciudad y tampoco es útil.

Hawkman tiene alas y mucha confianza en sí mismo, por eso se lanza constantemente a peleas que no puede ganar. Y luego está el Doctor Destino, que tiene algunos trucos más bajo la manga, pero que a pesar de estar protagonizado por Pierce Brosnan, nunca se le permite ser demasiado importante.

Por eso, sus habilidades apenas se utilizan de forma consistente.

Él, como prácticamente toda la figura y el interesante escenario, está completamente desaprovechado.

La película debería ser al menos aplaudida por los fans y conocedores del comic, sobre todo por una escena que se esconde en los créditos finales (algo que no debería sorprender mucho ahora).

Dwayne Johnson ya ha revelado que Teth Adam se encuentra con alguien muy especial, pero todavía no debe ser contado aquí.

Sin embargo, Warner parece tener grandes planes para Black Adam y los demás personajes del catálogo de DC.

¿Si es algo que hay que esperar? Eso depende de ti.

Sin embargo, después de esta película, debe quedar claro que probablemente volveremos a tener lo mismo de siempre, al menos en la rama cinematográfica del universo DC en la que opera Johnson.