Los tres poderosos urbanos que se ven sometidos a la presión mediática

Jhangeily Durán

Santo Domingo, RD

El Alfa, Mozart la Para y Ozuna dispararon la alarma mediática de la farándula cuando se difundió que, por separado, cancelaron o pospusieron giras y presentaciones puntuales en lo que resta del año.

Como pasa con cada suceso relevante, en las redes sociales se produjeron diferentes comentarios de los internautas que comienzan a sacar sus propias conclusiones de los sucesos.

Algunos alegan que las cancelaciones o posposiciones de los eventos se dan producto de que los artistas no acapararon la atención suficiente para llenar los escenarios. Como si se tratara de un efecto dominó, de estos casos se registran al menos tres que sucedieron en el transcurso de la semana.

Mozart La Para

El concierto que el exponente urbano Mozart La Para tenía pautado para el próximo 23 de noviembre en el United Palace, en New York, Estados Unidos, fue reprogramado, aunque en un principio en la boletería del evento aparecía como “cancelado”.

Sin embargo, el intérprete de “Mami yo quisiera” sostuvo, a través de un en vivo en su cuenta de Instagram, que se trató de una posposición del show.

Además, en un comunicado difundido en sus redes sociales explicó que la nueva fecha será anunciada en los próximos días.

“Loud and Live informa que por circunstancias imprevistas el espectáculo de Mozart La Para “Next Level” que se llevaría a cabo en New York el próximo 23 de noviembre en United Palace será reprogramado”, citó el documento.

Continuó diciendo: “Agradecemos la comprensión, lamentando los inconvenientes que esto pueda causar a quienes ya tenían sus entradas. La información detallada con la nueva fecha se anunciará en los próximos días, y todo el que haya adquirido los tickets podrán ser válidos a la nueva fecha, o tendrá la oportunidad de regresarlos en el lugar original de la compra”.

Mozart La Para tenía pautado presentarse en el United Palace con el concierto “Next Level”, nombre que hace referencia a su más reciente álbum, del que se desprende “Mi loca”, junto al grupo cubano Gente de Zona.

El Alfa

Aunque para muchos puede ser una sorpresa, más de siete conciertos de los que el exponente urbano El Alfa tenía pautado para el 2023 en Estados Unidos fueron pospuestos o cancelados, según figura en las páginas web de las boleterías a través de las que se estaban vendiendo las entradas.

San Antonio, Texas; Denver, Colorado; San Diego, California; Irving, Texas; Phoenix, Arizona y Duluth, Georgia se encuentran entre las funciones pospuestas, mientras que el concierto que el intérprete de “Gogo dance” ofrecería el 11 de octubre del próximo año en Las Vegas, Neveda fue cancelado.

En los portales web de las boleterías indican que quienes compraron los tickets para las presentaciones pospuestas podrán devolverlos o guardarlos para una próxima fecha, sin ofrecer más detalles. El urbano tampoco se ha pronunciado al respecto.

Ayer, el dembowsero en una historia en su Instagram comentó: “Esto me da risa. Yo no tengo giras pautadas para este año ni el próximo. Mi gira a nivel mundial será anunciada en febrero de 2023. No tengo compromisos con nadie en USA, esas informaciones son falsas”.

Antes, el influencer Santiago Matías (“Alofoke”), cercano al Alfa, había asegurado que el urbano pospuso los eventos para “pasar más tiempo con su familia”.

Ozuna

El puertorriqueño Juan Carlos Ozuna Rosado, conocido popularmente como “Ozuna”, es otro de los urbanos que se une al listado luego de que este miércoles se conociera la noticia de la cancelación de algunos de sus conciertos en Estados Unidos, sin que se conozcan las razones.

Listín Diario comprobó en las páginas de venta de boletas como Ticketmaster que las presentaciones del llamado “Negrito de ojos claros”, quien llegaría con su “Ozutochi USA Tour” a diferentes ciudades y estados como Texas, Arizona, Oregon, California, Utah, Pensilvania, Boston, entre otros, fueron cancelados y otros pospuestos, sin fecha de reposición.

En la misma boletería, las entradas del concierto de El Alfa en Colorado, Georgia, Arizona, San Antonio, San Diego y Las Vegas, tambien figuran como canceladas, aunque sus actuaciones en México sigue en pie y disponibles.