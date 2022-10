Santo Domingo

Aferrado a las buenas letras, Cristian Allexis suma a su repertorio el tema “Constelación de lunares”, un rico fusón salpicado de flamenco, que invita a bailar.

Esta pieza no llegó sola, vino acompañada de un video creado por CastleFilms, en donde Cristian junto a su banda completa, le canta a el amor y tributa a la mujer. El audiovisual está disponible en YouTube.

Escrita por el propio cantante y con producción y arreglos de Anibal Coronado, “Constelación de lunares”, llega a complacer a ese público ávido de buenas letras.

“Con esta canción quise honrar a esa mujer que se siente libre de tomar decisiones; una mujer que se valora, que hace que los demás la valoren y que no se queda donde no es feliz. Esta es una canción que representa mucho a la mujer de estos tiempos, que ha superado sus propias expectativas y que no tiene las limitaciones de tiempos anteriores; por eso fusionamos el flamenco y el fusón, ya que el flamenco es esa parte fuerte, con carácter, pero a la vez, sensual y expresiva que se funde con el fusón, que representa la libertad y la alegría que vive la mujer de hoy día”, expresó Allexis.

Así mismo destacó “que es una canción para que todos la bailemos, pero también para que la mujer se sienta identificada con el mensaje”.

Para este año que casi finaliza, el cantautor no solo tiene para dar este nuevo tema, también está preparando otros proyectos para el próximo mes de diciembre.