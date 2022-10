Disco Forever regresa a escena este 4 de noviembre

Santo Domingo, RD

A raíz del éxito logrado en sus primeras presentaciones, el musical “Disco Forever” está listo para regresar a las tablas este primer viernes de noviembre con una función que devolverá a escena los éxitos de la década de los 70.

Bajo la dirección musical de Amaury Sánchez, se han agregado nuevas canciones para darle más variedad al repertorio.

Sánchez destacó que en esta ocasión el espectáculo tendrá una duración de aproximadamente dos horas.

La información fue ofrecida durante un encuentro con la prensa, donde fueron anunciadas las novedades del espectáculo que tendrá escenario en el Hotel Jaragua a las 8:30 de la noche, con la participación de Héctor Aníbal, Javier Grullón, Nairoby Duarte, José Guillermo Cortines, Laura Rivera y Karla Fatule quienes interpretarán, al ritmo de icónicas canciones de los años setenta, las icónicas piezas que permitirán recordar y hacer inolvidable la música de esta época.

“Disco Forever” también suma una participación especial de Irving Alberti y la producción artística del actor y cantante Javier Grullón.

Por otro lado, el equipo envió sus mensajes de pronta mejoría al actor, cantante y bailarín JJ Sánchez, quien se vio obligado a salir de la producción por cuestiones de salud, cediendo su lugar a Memo Cortínes, quien ya ha tenido la oportunidad anteriormente de interpretar estas canciones.

“Será un show inolvidable, me siento súper privilegiada de actuar en esta obra, amo la música disco y me siento honrada de interpretar canciones de Donna Summers”, dijo Karla Fatule, durante la conferencia de prensa”

El musical producido por Vibra Productions y Amaury Sánchez y con una orquesta en vivo de unos 10 músicos, así como vestuario y luces acordes a la época, incluirá emblemáticas canciones tales como “I Will Survive”, de Gloria Gaynor; “YMCA”, de Village People; “Love Is in the Air”, de John Paul Young; “(Shake, Shake, Shake) Shake Your Booty”, de Sunshine Band, y “Last Dance”, de David Bowie.

Las boletas ya están disponibles en Uepa tickets y en CCN, Jumbo y Supermercados Nacional.