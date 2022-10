Bad Bunny "perrea" junto a Tokischa y se despide con alegría a ritmo de Toño Rosario

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo RD

Bad Bunny remató la noche del sábado ante el público en un espectáculo en el que compartió con los dominicanos Tokischa y Toño Rosario, quien fue una sorpresa al cerrar la propuesta artística a ritmo del merengue "Alegría".

Por igual, el urbano puertorriqueño sumó más invitados que la noche del viernes al compartir con sus compatriotas Jowel y Randy, Arcángel y Jhayco.

Con Tokischa interpretó "Titi me preguntó", generando una algarabía estruendosa entre las casi 40 mil personas que volvieron a llenar por completo el Estadio Olìmpico de Santo Domingo.

Al concluir el tema, Tokischa se despidió pero los asistentes a una sola voz pedían que regresara y aclamándola a todo pulmón.

Fue entonces cuando Bad Bunny salió del escenario, cayéndola atrás a la joven dominicana y nueva vez ella apareció para interpretar uno de sus temas más controversiales, "Perra", mientras él se tomaba un breve descanso.

Como era de esperarse y ante un estadio lleno de niños, niñas y adolescentes, su show se caracterizó por movimientos sensuales y sexuales que en definitiva contaron con la aprobación masiva del público.

Jayco fuee otro puertorriqueño que recibió el espaldarazo del "Conejo Malo" durante la maratónica presentación de tres horas que comenzó a las 9:40 de la noche del sábado y terminó a las 12:30 de la madrugada del domingo.

"Me sigue o no me sigue"... Jhayco y Bad Bunny interpretaron "Tarot" y "Dákiti", ganándose el aplauso masivo.

Dos noches históricas fueron las que se vivieron este viernes y sábado en el Estadio Olímpico con el World’s Hottest Tour de Bad Bunny, totalmente "sold out" y con un recorrido por toda su carrera musical.

Abarcando toda su discografía en las más de 42 canciones que presentó cada noche, Bad Bunny llegó a ritmo de “Moscow Mule”, de su más reciente producción discográfica, “Un verano sin ti”, en un escenario que emulaba un verdadero verano: playa, palmeras, arena, silla playera y neverita en mano.

Una vez se apagaron las luces, el público, sin música, empezó a corear “Moscow Mule”, esperando la gran entrada del artista quien, tras interpretar “Me porto bonito”, “Tarot”, “Un rarito”, “Efecto party”, “Tarot”, “La corriente” y “Neverita”.

“No saben cuánto extrañaba presentarme aquí en RD. Para mí es un placer y un orgullo que la gira por Latinoamérica comienza aquí en mi segunda casa. Estoy seguro que me voy a llevar las mejores energías, todas las que necesito para continuar este tour me la llevo en el corazón de mi gente dominicana… esto es de ustedes”, dijo ante la euforia colectiva.

Entonces trasladó a sus seguidores presentes al 2018 y su disco “X 100pre” con “Ni bien ni mal”, reviviendo los éxitos que ha ido cosechando desde sus inicios en el 2016 con canciones como “Soy peor” y “Chambea”, entre otras.

El “Bad Bunny: World’s Hottest Tour”, que llegó al país bajo la producción del empresario Gamal Haché, se mantuvo en alto durante todo el tiempo, adornado con palmeras y una escenografía inmensa con tres grandes pantallas, brazaletes que desprendían luces de distintos colores, con un código QR para hacer donaciones a Puerto Rico, y pirotecnias.

Tras desbordar toda su energía, arropado por la euforia de sus seguidores que llevaron carteles y pasaron tenis y blusas para que el artista las firmara.

Benito eligió “Después de la playa” para cerrar por todo lo alto sus históricas presentaciones en la República Dominicana, acompañado de una orquesta merenguera. Y el final del sábado lo hizo a ritmo de "Alegría" con Toño Rosario.

“No saben lo que para mí significa ver este lugar lleno después de tanto tiempo sin venir a la República Dominicana. Gracias por ese apoyo desde el día uno. Por permitirme ser parte de ustedes a través de su música, lo valoro mucho y lo hago con mucho cariño. Gracias por dejarme ser parte de ustedes cada día a través de mi música”, dijo al despedirse.